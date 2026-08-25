राजस्थान: जिस वीडियो को दिल्ली का बताकर मचा हंगामा, वो निकला जयपुर का; तीन अगस्त की घटना अब हुई वायरल

सोशल मीडिया पर दिल्ली में आयोजित ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ का बताकर वायरल किया जा रहा एक वीडियो वास्तव में राजस्थान की राजधानी जयपुर का है। डिजिटल पड़ताल में सामने आया है कि वायरल वीडियो तीन अगस्त 2026 को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का है। पुराने वीडियो को अब गलत संदर्भ और भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है।

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हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ के दौरान हुई झड़प का दृश्य है। ऑनलाइन अभियान ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ के तहत 21 अगस्त को जंतर-मंतर और 23 अगस्त को कनॉट प्लेस में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। इसी घटनाक्रम से जोड़कर पुराने वीडियो को दिल्ली का बताकर साझा किया जा रहा है।डिजिटल पड़ताल के अनुसार, यह वीडियो कम से कम पांच अगस्त से ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। उस समय भी कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसे साझा किया था। जांच में सामने आया कि वास्तविक घटना तीन अगस्त की है। उस दिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के विरोध में जयपुर में ‘सवर्ण न्याय यात्रा’ नाम से विरोध मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी इस नियम को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे थे। विरोध मार्च कालवाड़ पुल के पास से होते हुए कलेक्टर सर्किल की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। इसे लेकर पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। वायरल वीडियो में इसी दौरान के दृश्य दिखाई दे रहे हैं।वीडियो की लोकेशन की पुष्टि के लिए कालवाड़ पुल के आसपास मौजूद सड़कों, इमारतों और अन्य ढांचों का गूगल स्ट्रीट व्यू के माध्यम से मिलान किया गया। वीडियो में दिखाई देने वाले स्थान और जयपुर के कालवाड़ पुल के आसपास का भौगोलिक ढांचा एक-दूसरे से मेल खाता है।

इस पड़ताल से स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो दिल्ली में 21 अगस्त को हुए ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ का नहीं, बल्कि तीन अगस्त को जयपुर में हुए करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान की पुलिस कार्रवाई का है। पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़कर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है।