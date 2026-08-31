जयपुर निकाय चुनाव 2026: बीजेपी ने मैदान में उतारे प्रत्याशी, चेक करें आपके वार्ड से कौन लड़ रहा चुनाव
जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूची में कई वार्डों के संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए गए हैं, हालांकि पार्टी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
विस्तार
निकाय चुनाव को लेकर जयपुर नगर निगम में भाजपा प्रत्याशियों के नामों की एक सूची सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल सूची के अनुसार पार्टी ने कई वार्डों में अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। हालांकि, भाजपा की ओर से अभी तक प्रत्याशियों की कोई अधिकृत सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में वायरल हो रही सूची में दिए गए नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से कई दावेदारों को फोन के जरिए टिकट की जानकारी दी जा रही है और उन्हें तत्काल नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार, 31 अगस्त नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में टिकट की सूचना मिलते ही संभावित प्रत्याशी नामांकन केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं।
जयपुर नगर निगम के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची यहां देखें-
|वार्ड
|आरक्षित श्रेणी
|पार्षद प्रत्याशी का नाम
|पिता / पति का नाम
|1
|सामान्य
|श्रवण बोहरा
|-
|2
|ओबीसी
|हनुमान प्रसाद सैनी
|चौथमल सैनी
|3
|सामान्य
|भवानी शंकर शर्मा
|गोवर्धन लाल शर्मा
|4
|सामान्य महिला
|पिंकी देवी शर्मा
|विजय कुमार शर्मा
|5
|सामान्य
|नरेन्द्र सिंह शेखावत
|पृथ्वी सिंह
|6
|सामान्य महिला
|स्नेहलता साबू
|शशि कुमार साबू
|7
|सामान्य महिला
|पूजा
|शैलेन्द्र शर्मा
|8
|सामान्य महिला
|सुमन अग्रवाल
|राकेश अग्रवाल
|9
|सामान्य महिला
|मंजू अग्रवाल
|राधेश्याम अग्रवाल
|10
|ओबीसी महिला
|पलक यादव
|कमलेश यादव
|11
|सामान्य
|शैलेन्द्र शर्मा
|लक्ष्मीनारायण शर्मा
|12
|ओबीसी
|राजेन्द्र सैनी
|बिरदीचन्द
|13
|सामान्य
|दीपक शर्मा (खाण्डल)
|श्रवण कुमार शर्मा
|14
|सामान्य
|संग्राम सिंह
|दिग्विजय सिंह
|15
|सामान्य
|सायर सिंह
|विक्रम सिंह रूण्डल
|16
|सामान्य
|युधिष्ठर देव
|महेश कुमार संघी
|17
|सामान्य
|सुमेर सिंह जोधा
|स्व. केशर सिंह
|18
|ओबीसी
|नीरज कुमावत
|झाबरमल कुमावत
|19
|सामान्य
|शाहनवाज अंसारी
|डॉ. हाशिम
|20
|सामान्य महिला
|उदिता सिंह चौहान
|माल सिंह
|21
|सामान्य
|अजय सिंह चौहान
|राजेन्द्र सिंह
|22
|सामान्य
|विरेन्द्र सिंह
|समुन्दर सिंह
|23
|ओबीसी
|विकास बारेठ
|-
|24
|सामान्य
|आनन्द खेड़ी
|-
|25
|सामान्य महिला
|चंचल कँवर
|गजेन्द्र सिंह नंगली
|26
|ओबीसी महिला
|श्रवणी देवी
|अर्जुन सारण
|27
|ओबीसी
|शंकर लाल यादव
|-
|28
|सामान्य
|शक्ति सिंह मानपुरा
|-
|29
|सामान्य
|महादेव बागड़ा
|-
|30
|सामान्य
|युवराज सिंह राठौड़
|-
|31
|सामान्य
|विजय अग्रवाल (सीए)
|-
|32
|सामान्य महिला
|श्वेता सुरोलिया
|निशांत सुरोलिया
|33
|ओबीसी महिला
|सीमा यादव
|महेन्द्र यादव
|34
|सामान्य
|पियूष किराडू
|-
|35
|सामान्य
|विमल कटियार
|-
|36
|सामान्य
|गजेन्द्र सिंह शेखावत
|-
|37
|एस.सी.
|कमल किशोर काला
|-
|38
|ओबीसी
|गणेश नारायण जाट
|-
|39
|ओबीसी
|भंवर लाल लील
|-
|40
|सामान्य
|नीरज कुमार गर्ग
|-
|41
|ओबीसी
|दया सिंह धाकड़
|-
|42
|ओबीसी
|अशोक रावतानी
|-
|43
|सामान्य
|शैलेन्द्र भार्गव
|-
|44
|सामान्य
|नवीन भण्डारी
|-
|45
|एस.सी.
|जसवन्त बैरवा
|-
|46
|सामान्य महिला
|शिवकान्ता पाण्डे
|-
|47
|सामान्य
|दीपा नाथावत
|-
|48
|ओबीसी
|सिद्धार्थ तोन्दवाल
|-
|49
|सामान्य
|मुकेश शर्मा (काका)
|-
|50
|एस.सी.
|प्रहलाद चावला
|-
|51
|ओबीसी
|महेन्द्र कुमार छीपा
|-
|52
|ओबीसी
|पूरण चन्द माली
|-
|53
|ओबीसी
|सतीश कुमार
|-
|54
|सामान्य
|कमल किशोर शर्मा
|बिरधीचन्द (बम्बाला)
|55
|एस.सी.
|रिंकू उमरवाल
|-
|56
|सामान्य महिला
|रेखा सैनी
|गिर्राज सैनी
|57
|सामान्य
|गिर्राज शर्मा
|-
|58
|एस.सी. महिला
|सरोज वर्मा
|संदीप वर्मा
|59
|एस.सी. महिला
|बबली वर्मा
|-
|60
|एस.टी.
|गिरीराज प्रसाद मीणा
|-
|61
|एस.टी.
|रामलाल मीणा
|-
|62
|सामान्य
|रामावतार शर्मा
|-
|63
|एस.सी.
|अजय टेपण
|-
|64
|एस.टी.
|सुरेश मीणा
|-
|65
|एस.सी.
|मुकेश कुमार राणा
|-
|66
|एस.सी.
|नारायण लाल नैनावत
|-
|67
|सामान्य
|अरूण शर्मा
|-
|68
|एस.टी. महिला
|विचाराधीन
|-
|69
|एस.सी. महिला
|पूनम चोयल
|-
|70
|सामान्य महिला
|सुशीला देवी
|-
|71
|सामान्य
|निशा गौड़
|-
|72
|एस.सी. महिला
|गट्टू
|-
|73
|सामान्य महिला
|जयश्री गर्ग
|-
|74
|सामान्य
|रामपाल जैन (अग्रवाल)
|जगदीश जैन
|75
|ओबीसी महिला
|पूजा सन्मुखानी
|धर्मा चौधरी
|76
|सामान्य
|पुनीत कर्णावट
|-
|77
|सामान्य
|प्रेम कुमार जैन (क्षेत्रपाल)
|स्व. महेन्द्र कुमार जैन
|78
|सामान्य
|श्याम सुन्दर शर्मा
|स्व. मोहनलाल शर्मा
|79
|एस.सी.
|विचाराधीन
|-
|80
|ओबीसी महिला
|दलजीत कौर
|देवेन्द्र सिंह शंटी
|81
|सामान्य
|ब्रह्म कुमार सैनी
|स्व. लल्लूलाल सैनी
|82
|ओबीसी
|ममता यादव
|मदन यादव
|83
|ओबीसी
|नटवर लाल कुमावत
|सत्यनारायण कुमावत
|84
|एस.सी.
|हेमराज खींची
|गजानन्द खींची
|85
|एस.सी.
|विचाराधीन
|-
|86
|एस.सी. महिला
|उषा टाटीवाल
|भोमाराम बैरवा
|87
|सामान्य महिला
|प्रतिभा शर्मा
|आनन्द शर्मा
|88
|सामान्य महिला
|शशी कुमारी मिश्र
|धीरज पाण्डे
|89
|सामान्य ओपन
|भवानी सिंह राजावत
|-
|90
|ओबीसी महिला
|सरोज कँवर
|रणजीत सिंह
|91
|ओबीसी
|विनोद यादव
|-
|92
|सामान्य महिला
|शीला शर्मा
|आनन्द शर्मा
|93
|सामान्य
|मुकेश जैमन
|-
|94
|ओबीसी महिला
|सुनीता मेहरा
|-
|95
|सामान्य ओपन
|अमित चोपड़ा
|-
|96
|सामान्य ओपन
|अमित सारवान
|-
|97
|सामान्य ओपन
|शशी प्रकाश शर्मा
|-
|98
|सामान्य ओपन
|सुभाष सिंघी
|-
|99
|सामान्य ओपन
|मनीष पारीक
|-
|100
|सामान्य महिला
|कविता शर्मा
|-
|101
|सामान्य ओपन
|रवि शंकर शर्मा
|-
|102
|ओबीसी महिला
|विचाराधीन
|-
|103
|सामान्य ओपन
|मनोज चावरिया
|-
|104
|सामान्य
|ज्ञानचन्द खण्डेलवाल
|-
|105
|सामान्य
|राजवीर सिंह गोडीवाल
|-
|106
|सामान्य
|चन्द्रप्रकाश नामा
|कैलाश नामा
|107
|सामान्य महिला
|अनुराधा माहेश्वरी
|-
|108
|सामान्य महिला
|मीनाक्षी पारीक
|-
|109
|सामान्य
|जाकिर खान कायमखानी
|-
|110
|सामान्य महिला
|ज्योति खण्डेलवाल
|-
|111
|सामान्य
|संजय जायसवाल
|-
|112
|सामान्य
|सुनील कोठारी
|-
|113
|ओबीसी
|फरीदुद्दीन (जैकी)
|-
|114
|सामान्य
|नवीन शर्मा
|-
|115
|एस.सी.
|सूरज घोडीवाल
|श्याम घोडीवाल
|116
|सामान्य महिला
|लक्ष्मी देवी कोली
|-
|117
|सामान्य महिला
|शबाव जहाँ
|-
|118
|सामान्य
|विकास कोठारी
|-
|119
|सामान्य
|यश राणावत
|-
|120
|सामान्य
|श्याम सुन्दर सैनी
|-
|121
|सामान्य
|नीरज अग्रवाल
|-
|122
|ओबीसी
|विवरण उपलब्ध नहीं
|-
|123
|सामान्य महिला
|पूनम मेहता
|घनश्याम चन्दलानी / आशीष मेहता
|124
|एस.सी. महिला
|मनभरी देवी
|-
|125
|सामान्य महिला
|लक्ष्मी देवी उज्जैनिया
|-
|126
|सामान्य महिला
|रीमा उमरवाल
|-
|127
|सामान्य
|आलोक खण्डेलवाल
|-
|128
|सामान्य
|माजिद पठान
|-
|129
|एस.सी.
|निखिल बसवाल
|-
|130
|सामान्य
|सूरज कुमार शर्मा
|-
|131
|एस.टी.
|कैलाश चन्द्र मीणा
|-
|132
|एस.सी.
|विचाराधीन
|-
|133
|सामान्य महिला
|सीमा पारीक
|सुरेश पारीक
|134
|सामान्य
|प्रकाश सैनी
|-
|135
|सामान्य
|विमल कुमार अग्रवाल
|-
|136
|सामान्य महिला
|मिजाना मिर्जा
|-
|137
|सामान्य
|रहीस मंसूरी
|-
|138
|सामान्य महिला
|ममता
|मान प्रकाश
|139
|सामान्य महिला
|रेणु खण्डेलवाल
|गिरीराज
|140
|सामान्य
|रामकिशन शर्मा
|-
|141
|सामान्य
|सतीश कुमार शर्मा (एडवोकेट)
|-
|142
|एस.सी.
|मंजू महावर
|-
|143
|ओबीसी महिला
|निधि सैन
|दीपक सैन
|144
|ओबीसी
|आशीष साहू
|-
|145
|सामान्य महिला
|वन्दना जोशी
|पंकज जोशी
|146
|ओबीसी महिला
|अफसाना
|जुम्मा खाँ
|147
|ओबीसी
|राजवीर सिंह
|सुल्तान सिंह
|148
|ओबीसी
|मीनू सैनी
|रामचन्द्र सैनी
|149
|सामान्य
|सीनू पारीक
|सौरभ पारीक
|150
|एस.टी.
|शालू मीणा
|हरिनारायण मीणा