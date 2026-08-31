जयपुर निकाय चुनाव 2026: बीजेपी ने मैदान में उतारे प्रत्याशी, चेक करें आपके वार्ड से कौन लड़ रहा चुनाव

1 सामान्य श्रवण बोहरा -

2 ओबीसी हनुमान प्रसाद सैनी चौथमल सैनी

3 सामान्य भवानी शंकर शर्मा गोवर्धन लाल शर्मा

4 सामान्य महिला पिंकी देवी शर्मा विजय कुमार शर्मा

5 सामान्य नरेन्द्र सिंह शेखावत पृथ्वी सिंह

6 सामान्य महिला स्नेहलता साबू शशि कुमार साबू

7 सामान्य महिला पूजा शैलेन्द्र शर्मा

8 सामान्य महिला सुमन अग्रवाल राकेश अग्रवाल

9 सामान्य महिला मंजू अग्रवाल राधेश्याम अग्रवाल

10 ओबीसी महिला पलक यादव कमलेश यादव

11 सामान्य शैलेन्द्र शर्मा लक्ष्मीनारायण शर्मा

12 ओबीसी राजेन्द्र सैनी बिरदीचन्द

13 सामान्य दीपक शर्मा (खाण्डल) श्रवण कुमार शर्मा

14 सामान्य संग्राम सिंह दिग्विजय सिंह

15 सामान्य सायर सिंह विक्रम सिंह रूण्डल

16 सामान्य युधिष्ठर देव महेश कुमार संघी

17 सामान्य सुमेर सिंह जोधा स्व. केशर सिंह

18 ओबीसी नीरज कुमावत झाबरमल कुमावत

19 सामान्य शाहनवाज अंसारी डॉ. हाशिम

20 सामान्य महिला उदिता सिंह चौहान माल सिंह

21 सामान्य अजय सिंह चौहान राजेन्द्र सिंह

22 सामान्य विरेन्द्र सिंह समुन्दर सिंह

23 ओबीसी विकास बारेठ -

24 सामान्य आनन्द खेड़ी -

25 सामान्य महिला चंचल कँवर गजेन्द्र सिंह नंगली

26 ओबीसी महिला श्रवणी देवी अर्जुन सारण

27 ओबीसी शंकर लाल यादव -

28 सामान्य शक्ति सिंह मानपुरा -

29 सामान्य महादेव बागड़ा -

30 सामान्य युवराज सिंह राठौड़ -

31 सामान्य विजय अग्रवाल (सीए) -

32 सामान्य महिला श्वेता सुरोलिया निशांत सुरोलिया

33 ओबीसी महिला सीमा यादव महेन्द्र यादव

34 सामान्य पियूष किराडू -

35 सामान्य विमल कटियार -

36 सामान्य गजेन्द्र सिंह शेखावत -

37 एस.सी. कमल किशोर काला -

38 ओबीसी गणेश नारायण जाट -

39 ओबीसी भंवर लाल लील -

40 सामान्य नीरज कुमार गर्ग -

41 ओबीसी दया सिंह धाकड़ -

42 ओबीसी अशोक रावतानी -

43 सामान्य शैलेन्द्र भार्गव -

44 सामान्य नवीन भण्डारी -

45 एस.सी. जसवन्त बैरवा -

46 सामान्य महिला शिवकान्ता पाण्डे -

47 सामान्य दीपा नाथावत -

48 ओबीसी सिद्धार्थ तोन्दवाल -

49 सामान्य मुकेश शर्मा (काका) -

50 एस.सी. प्रहलाद चावला -

51 ओबीसी महेन्द्र कुमार छीपा -

52 ओबीसी पूरण चन्द माली -

53 ओबीसी सतीश कुमार -

54 सामान्य कमल किशोर शर्मा बिरधीचन्द (बम्बाला)

55 एस.सी. रिंकू उमरवाल -

56 सामान्य महिला रेखा सैनी गिर्राज सैनी

57 सामान्य गिर्राज शर्मा -

58 एस.सी. महिला सरोज वर्मा संदीप वर्मा

59 एस.सी. महिला बबली वर्मा -

60 एस.टी. गिरीराज प्रसाद मीणा -

61 एस.टी. रामलाल मीणा -

62 सामान्य रामावतार शर्मा -

63 एस.सी. अजय टेपण -

64 एस.टी. सुरेश मीणा -

65 एस.सी. मुकेश कुमार राणा -

66 एस.सी. नारायण लाल नैनावत -

67 सामान्य अरूण शर्मा -

68 एस.टी. महिला विचाराधीन -

69 एस.सी. महिला पूनम चोयल -

70 सामान्य महिला सुशीला देवी -

71 सामान्य निशा गौड़ -

72 एस.सी. महिला गट्टू -

73 सामान्य महिला जयश्री गर्ग -

74 सामान्य रामपाल जैन (अग्रवाल) जगदीश जैन

75 ओबीसी महिला पूजा सन्मुखानी धर्मा चौधरी

76 सामान्य पुनीत कर्णावट -

77 सामान्य प्रेम कुमार जैन (क्षेत्रपाल) स्व. महेन्द्र कुमार जैन

78 सामान्य श्याम सुन्दर शर्मा स्व. मोहनलाल शर्मा

79 एस.सी. विचाराधीन -

80 ओबीसी महिला दलजीत कौर देवेन्द्र सिंह शंटी

81 सामान्य ब्रह्म कुमार सैनी स्व. लल्लूलाल सैनी

82 ओबीसी ममता यादव मदन यादव

83 ओबीसी नटवर लाल कुमावत सत्यनारायण कुमावत

84 एस.सी. हेमराज खींची गजानन्द खींची

85 एस.सी. विचाराधीन -

86 एस.सी. महिला उषा टाटीवाल भोमाराम बैरवा

87 सामान्य महिला प्रतिभा शर्मा आनन्द शर्मा

88 सामान्य महिला शशी कुमारी मिश्र धीरज पाण्डे

89 सामान्य ओपन भवानी सिंह राजावत -

90 ओबीसी महिला सरोज कँवर रणजीत सिंह

91 ओबीसी विनोद यादव -

92 सामान्य महिला शीला शर्मा आनन्द शर्मा

93 सामान्य मुकेश जैमन -

94 ओबीसी महिला सुनीता मेहरा -

95 सामान्य ओपन अमित चोपड़ा -

96 सामान्य ओपन अमित सारवान -

97 सामान्य ओपन शशी प्रकाश शर्मा -

98 सामान्य ओपन सुभाष सिंघी -

99 सामान्य ओपन मनीष पारीक -

100 सामान्य महिला कविता शर्मा -

101 सामान्य ओपन रवि शंकर शर्मा -

102 ओबीसी महिला विचाराधीन -

103 सामान्य ओपन मनोज चावरिया -

104 सामान्य ज्ञानचन्द खण्डेलवाल -

105 सामान्य राजवीर सिंह गोडीवाल -

106 सामान्य चन्द्रप्रकाश नामा कैलाश नामा

107 सामान्य महिला अनुराधा माहेश्वरी -

108 सामान्य महिला मीनाक्षी पारीक -

109 सामान्य जाकिर खान कायमखानी -

110 सामान्य महिला ज्योति खण्डेलवाल -

111 सामान्य संजय जायसवाल -

112 सामान्य सुनील कोठारी -

113 ओबीसी फरीदुद्दीन (जैकी) -

114 सामान्य नवीन शर्मा -

115 एस.सी. सूरज घोडीवाल श्याम घोडीवाल

116 सामान्य महिला लक्ष्मी देवी कोली -

117 सामान्य महिला शबाव जहाँ -

118 सामान्य विकास कोठारी -

119 सामान्य यश राणावत -

120 सामान्य श्याम सुन्दर सैनी -

121 सामान्य नीरज अग्रवाल -

122 ओबीसी विवरण उपलब्ध नहीं -

123 सामान्य महिला पूनम मेहता घनश्याम चन्दलानी / आशीष मेहता

124 एस.सी. महिला मनभरी देवी -

125 सामान्य महिला लक्ष्मी देवी उज्जैनिया -

126 सामान्य महिला रीमा उमरवाल -

127 सामान्य आलोक खण्डेलवाल -

128 सामान्य माजिद पठान -

129 एस.सी. निखिल बसवाल -

130 सामान्य सूरज कुमार शर्मा -

131 एस.टी. कैलाश चन्द्र मीणा -

132 एस.सी. विचाराधीन -

133 सामान्य महिला सीमा पारीक सुरेश पारीक

134 सामान्य प्रकाश सैनी -

135 सामान्य विमल कुमार अग्रवाल -

136 सामान्य महिला मिजाना मिर्जा -

137 सामान्य रहीस मंसूरी -

138 सामान्य महिला ममता मान प्रकाश

139 सामान्य महिला रेणु खण्डेलवाल गिरीराज

140 सामान्य रामकिशन शर्मा -

141 सामान्य सतीश कुमार शर्मा (एडवोकेट) -

142 एस.सी. मंजू महावर -

143 ओबीसी महिला निधि सैन दीपक सैन

144 ओबीसी आशीष साहू -

145 सामान्य महिला वन्दना जोशी पंकज जोशी

146 ओबीसी महिला अफसाना जुम्मा खाँ

147 ओबीसी राजवीर सिंह सुल्तान सिंह

148 ओबीसी मीनू सैनी रामचन्द्र सैनी

149 सामान्य सीनू पारीक सौरभ पारीक