राजस्थान उच्च न्यायालय का बार काउंसिल को निर्देश: नौ सितंबर तक निपटाएं वकीलों के लंबित पंजीकरण

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को वकालत के लिए लंबित सभी पंजीकरण आवेदनों का निपटारा नौ सितंबर तक करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायिक पीठ ने बार काउंसिल को स्पष्ट कहा कि पात्र कानून स्नातकों को राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित करने की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। न्यायमूर्ति ने देरी पर चिंता जताई और संस्था को निश्चित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश सौंपा।