राजस्थान: मरी मक्खियों व फफूंद से भरा कलाकंद और खट्टा दूध मिला, 625 किलो खाद्य सामग्री नष्ट कराई

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने त्योहारों के मौसम में मिलावट पर रोक लगाने के लिए कोटकासिम क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने एक गोदाम से 425 किलोग्राम फफूंद लगा व मरी मक्खियों से भरा कलाकंद, 150 किलोग्राम खट्टा दूध और 50 किलोग्राम दूषित क्रीम जब्त कर नष्ट करवाई। टीम ने कुल 625 किलोग्राम असुरक्षित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए।