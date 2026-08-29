निकाय चुनाव: कांग्रेस आज से जिलों में भेजेगी सिंबल, इस बार सूची नहीं; सीधे प्रत्याशी के हाथ पहुंचेगा टिकट

राजस्थान में निकाय चुनाव में प्रचार शुरू होने से पहले के ये तीन दिन सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि आज से टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 अगस्त तक निर्वाचन भरे जा सकेंगे। इसके बाद आधिकारिक रूप से पार्टियां प्रचार में जुट जाएंगी। कांग्रेस आज से जिलों में टिकटों के लिए सिंबल भेजने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसे कांग्रेस के बड़े रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मुख्यालय से सूची जारी करने के बजाय कांग्रेस सीधे जिलों तक सिंबल पहुंचाने का बड़ा कदम उठा रही है। यानी इस बार कांग्रेस की ओर से पहले से ऐसी कोई सूची जारी नहीं होगी, जिसमें यह बताया जाए कि किस वार्ड से किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। प्रत्याशी को पार्टी के फैसले की जानकारी उसी समय होगी, जब जिला स्तर से उसे सिंबल सौंपा जाएगा।

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