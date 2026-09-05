राजस्थान: साइबर पुलिस की वाईफाई सुरक्षा पर एडवाइजरी, राउटर का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने की अपील

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साइबर क्राइम के डीआईजी शांतनु कुमार ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को अपने वाईफाई से अनजान डिवाइस के जुड़े होने का संदेह हो, तो वह अपने मोबाइल या लैपटॉप से ब्राउजर के जरिये राउटर का एडमिन पेज खोल सकता है। एडमिन यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद 'कनेक्टेड डिवाइस' या 'अटैच्ड डिवाइस' विकल्प में जाकर जुड़े उपकरणों की जांच की जा सकती है और अनजान डिवाइस को हटाया जा सकता है।साइबर पुलिस ने राउटर की सेटिंग में मौजूद डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड को तुरंत बदलने की सलाह दी है। वाईफाई का नया पासवर्ड कम से कम 12 अंकों का रखें, जिसमें अपरकेस, लोअरकेस अक्षर, संख्याएं और विशेष प्रतीक शामिल हों। एसएसआईडी या वाईफाई नाम ऐसा रखें, जिससे व्यक्तिगत पहचान या राउटर के ब्रांड का पता न चले।ये भी पढ़ें-नेटवर्क सुरक्षा के लिए WPA3 या कम से कम WPA2-AES एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। पुराने एन्क्रिप्शन से सुरक्षा कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त, राउटर की रिमोट मैनेजमेंट सुविधा डिसेबल रखें, ताकि इंटरनेट के जरिये बाहर से राउटर की सेटिंग तक पहुंच रोकी जा सके। स्मार्ट टीवी और गेस्ट डिवाइस के लिए अलग गेस्ट नेटवर्क बनाएं। राउटर का फर्मवेयर नियमित अपडेट रखें और भरोसेमंद डिवाइस को ही व्हाइटलिस्ट करें।