जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर-लायन सफारी पर रोक, टाइगर शिवाजी क्वारंटाइन
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर हमले से महिला की मौत के बाद टाइगर-लायन सफारी बंद कर दी गई। हमलावर टाइगर शिवाजी क्वारंटाइन, चार वनकर्मियों पर कार्रवाई हुई।
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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर के हमले में महिला मजदूर की मौत के बाद वन विभाग ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्क की टाइगर और लॉयन सफारी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। वहीं महिला पर हमले के बाद टाइगर शिवाजी को भी कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है।
शुक्रवार को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीसीएफ अनूप केआर, डीसीएफ आशीष व्यास, एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी जोगेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने टाइगर और लायन सफारी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ एंक्लोजर की भी समीक्षा की। विभाग अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है।
टाइगर शिवाजी क्वारंटाइन, स्वास्थ्य पर नजर
महिला पर हमला करने वाले टाइगर शिवाजी को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान उसके स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि घटना के बाद एंक्लोजर और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
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एक वनकर्मी सस्पेंड, तीन APO
घटना के बाद वन विभाग पहले ही चार कर्मचारियों पर कार्रवाई कर चुका है। टाइगर का पिंजरा खोलने के आरोप में वनकर्मी हंसा कुमारी को निलंबित किया गया है। वहीं, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल सोनू मीणा को APO किया गया है। इनकी जगह दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय और गश्ती दल प्रभारी रेंज जयपुर प्रादेशिक जोगेंद्र सिंह शेखावत को नाहरगढ़ जैविक उद्यान के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वनपाल सीताराम चौधरी को नाका प्रभारी और सहायक वनपाल राजाराम मीणा को एंक्लोजर प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
घास काटने गई थीं सात महिलाएं, तभी खुला गेट
यह घटना बुधवार सुबह की है। सात महिलाएं टाइगर शिवाजी के एंक्लोजर में घास काट रही थीं। इसी दौरान केयरटेकर ने कथित तौर पर टाइगर के पिंजरे का गेट खोल दिया। गेट खुलने के बाद टाइगर डिस्प्ले एरिया में आ गया और महिलाओं के पीछे दौड़ पड़ा। महिलाओं ने भागकर पेड़ों और जाल पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान टाइगर ने एक महिला को पकड़कर नीचे गिरा दिया। हमले में उसकी मौत हो गई। बाकी छह महिलाओं ने जाल पर चढ़कर बाहर की तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और टाइगर को काबू कर वापस उसके पिंजरे में बंद किया गया। महिला की मौत के बाद अब वन विभाग ने सफारी को बंद कर सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है।