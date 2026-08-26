फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Kuno Cheetahs Enter Rajasthan Again, Two Females Spotted in Baran’s Shahabad Forests

राजस्थान न्यूज: कूनो से राजस्थान पहुंचे 2 चीते, शाहबाद में बकरियों का शिकार किया

Wed, 26 Aug 2026 05:07 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 26 Aug 2026 05:07 PM IST
सार

कूनो नेशनल पार्क से दो मादा चीते ओकाड-1 और ओकाड-2 राजस्थान के बारां स्थित शाहाबाद जंगल पहुंचे। वन विभाग उनकी निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।

विज्ञापन
Kuno Cheetahs Enter Rajasthan Again, Two Females Spotted in Baran’s Shahabad Forests
कुनों से बारां लाया गया चीता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर दो चीते राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गए हैं। 'OKAD 1' और 'OKAD 2' नाम के ये दोनों चीते इन दिनों राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद वन क्षेत्र में मौजूद हैं। राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही दोनों चीतों ने तेलनी वनखंड 'डी' में दो बकरियों का शिकार किया। शिकार की खबर मिलते ही वन महकमा तुरंत हरकत में आ गया।

विज्ञापन


 शिकार की पहली तस्वीर आई सामने

चीतों द्वारा खुले जंगल में शिकार करने की तस्वीरें पहली बार कैमरे में कैद हुई हैं। यह घटना इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही मादा चीता 'वीरा' की कूनो में सुरक्षित घर वापसी हुई है। वीरा भी कई दिनों से राजस्थान की सीमा में घूम रही थी। वीरा के जाने के तुरंत बाद OKAD 1 और OKAD 2 के शाहबाद में डेरा डालने से यह बात साफ हो गई है कि चीते राजस्थान के जंगलों को अपने कॉरिडोर और टेरिटरी के रूप में देख रहे हैं।
विज्ञापन


 रेडियो कॉलर से 24 घंटे निगरानी

जानकारी मिलते ही डीएफओ विवेकानंद बड़े के निर्देशन में शाहबाद क्षेत्र के रेंजर मुकेश सुमन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कूनो नेशनल पार्क से आई विशेषज्ञों की विशेष टीम भी दोनों चीतों की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रख रही है। रेडियो कॉलर आईडी के जरिये इनकी लोकेशन लगातार ट्रैक की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और मवेशी मालिकों को हुए नुकसान का सही आकलन किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- जयपुर: देर रात स्कूटी पर निकले कलेक्टर संदेश नायक, परकोटे में देखा सफाई का हाल


 ग्रामीणों के लिए अलर्ट जारी

चीतों के खुले जंगल में इस तरह मूवमेंट और शिकार को देखते हुए वन विभाग ने शाहबाद और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। रेंजर मुकेश सुमन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगलों के आसपास अपने मवेशियों को अकेला न छोड़ें। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि चीतों की मौजूदगी या किसी भी तरह की हलचल दिखने पर वे तुरंत वन विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

चार दिन पहले वीरा भी पहुंची थी

खास बात यह है कि करीब चार दिन पहले मादा चीता वीरा भी इसी इलाके के जंगलों में घूमती देखी गई थी। बाद में वह वापस मध्य प्रदेश की ओर चली गई। अब दो और चीतों के राजस्थान पहुंचने के बाद वन विभाग ने शाहाबाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। डीएफओ विवेकानंद बाड़े चीतों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। वनकर्मियों की टीमें भी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं।

चीतों के लिए अनुकूल है शाहाबाद का जंगल

शाहाबाद के जंगलों में लगातार चीतों की मौजूदगी को वन विभाग इलाके के अनुकूल वन आवास का संकेत मान रहा है। हालांकि, ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने लोगों से चीतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।वन विभाग ने ग्रामीणों से कहा है कि वे चीतों को देखने के लिए भीड़ न लगाएं और किसी भी तरह की गतिविधि या चीते के दिखाई देने की सूचना तुरंत वन अधिकारियों को दें।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed