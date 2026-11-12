यात्री कृपया ध्यान दें: जयपुर से असम के बीच 14 को चलेगी स्पेशल ट्रेन, त्योहारों की भीड़ से मिलेगी राहत

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त्योहार के सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा और सुगम आवाजाही के लिए रेलवे प्रशासन खातीपुरा (जयपुर) और रंगिया के बीच एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस विशेष ट्रेन सेवा के चलने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के यात्रियों को आने-जाने के लिए काफी राहत मिलेगी। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से खातीपुरा-रंगिया-खातीपुरा के मध्य इस स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है।