Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur Today: CM’s Airport Event, Comedy Shows and Live Music

जयपुर में आज खास: एयरपोर्ट पर भूमि पूजन, शाम को कॉमेडी शो और म्यूजिक इवेंट; जानें कहां क्या होगा

Thu, 12 Nov 2026 08:25 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Thu, 12 Nov 2026 08:25 AM IST
सार

जयपुर में आज कहां और कौन से कार्यक्रम होंगे? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर नए स्टेट हैंगर और टर्मिनल भवन का भूमि पूजन करेंगे। शाम को कॉमेडी शो, सूफी संगीत और पेंटिंग वर्कशॉप भी होंगी। जानें जगह और समय की जानकारी।

विज्ञापन
Jaipur Today: CM’s Airport Event, Comedy Shows and Live Music
jaipur today - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी जयपुर में गुरुवार को दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर एयरपोर्ट पर होने वाले कार्यक्रम से होगी। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे नए स्टेट हैंगर भवन और नए स्टेट टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए वे सुबह 11:40 बजे मुख्यमंत्री निवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

विज्ञापन

दोनों भवनों के निर्माण से एयरपोर्ट पर सरकारी और वीआईपी विमानों से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा। स्टेट हैंगर का उपयोग सरकारी और वीआईपी विमानों के लिए किया जाता है, जबकि स्टेट टर्मिनल विशेष अतिथियों की आवाजाही से जुड़ी सुविधाओं के लिए होगा।

विज्ञापन

शाम को मनोरंजन और संगीत के कार्यक्रम

दिन में सरकारी कार्यक्रम के बाद शाम को शहर में मनोरंजन और संगीत से जुड़े कई आयोजन होंगे। इनमें प्रमुख कार्यक्रम इस तरह हैं—

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 'द शोऑफ इंडिया'

झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शाम 7 बजे 'द शोऑफ इंडिया' कार्यक्रम होगा। इसमें अनुष्का कौशिक, बादल शर्मा और नमन जैन शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए प्रवेश शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

जयपुर में सूफी संगीत की महफिल

टोंक रोड स्थित द ग्रैंड वॉक के BOSS Hyper Lounge में रात 8 बजे 'नूर-ए-महफिल' कार्यक्रम होगा। इसमें गायक प्रतीक कपूर सूफी संगीत की प्रस्तुति देंगे। 

कैफे में पेंटिंग और क्रिएटिव वर्कशॉप

जयपुर में कला में रुचि रखने वालों के लिए भी कुछ विकल्प हैं। द मेसी डोर कैफे में दिनभर 'सिप एंड पेंट' सेशन आयोजित किया जा रहा है। वहीं न्यूटमेग कैफे में शाम 5 बजे से पॉटरी मेकिंग और कैनवास पेंटिंग की वर्कशॉप रखी गई है। 

कॉमेडी और ओपन माइक के कार्यक्रम

मालवीय नगर स्थित जयपुर कॉमेडी क्लब में रात 7:30 बजे 'डार्क जोक्स ओनली' स्टैंडअप शो होगा। इसके बाद रात 9 बजे लेट नाइट कॉमेडी और ओपन माइक का कार्यक्रम भी शामिल है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed