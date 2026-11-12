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जयपुर में गैंगवार: फॉर्च्यूनर को टक्कर मारकर रोका, फिर विजय बाजिया को दौड़ाकर मार डाला

Thu, 12 Nov 2026 07:05 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Thu, 12 Nov 2026 07:05 AM IST
सार

जयपुर के जगदम्बा नगर में जोबनेर के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी, फिर दौड़ाकर धारदार हथियारों से हमला किया।

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Jaipur Gang War: History-Sheeter Vijay Bajiya Chased and Killed After SUV Attack
Crime Scene - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 राजधानी जयपुर में बदमाशों ने एक बार फिर सरेराह खूनी वारदात को अंजाम दिया। करधनी थाना क्षेत्र के जगदम्बा नगर में जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की घेरकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी को कैंपर से टक्कर मारकर रोका। इसके बाद विजय जैसे ही गाड़ी से उतरकर भागा, बदमाशों ने पीछा कर उसे घेर लिया और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल विजय की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

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गाड़ी को टक्कर मारकर बनाया निशाना

जानकारी के अनुसार, विजय बाजिया बुधवार रात अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जोबनेर से जयपुर आ रहा था। इसी दौरान जगदम्बा नगर इलाके में कैंपर सवार बदमाशों ने उसका पीछा किया। बदमाशों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक दिया। अचानक हुए हमले से बचने के लिए विजय गाड़ी से उतरकर भागा, लेकिन हमलावरों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।

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घेरकर धारदार हथियारों से किए वार

हमलावरों ने विजय को घेरकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब पांच मिनट तक उस पर हमला किया। गंभीर चोटें लगने से विजय मौके पर ही अचेत हो गया। सूचना मिलने पर करधनी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विजय और दूसरे पक्ष के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई है। इस वारदात के बाद जगदम्बा नगर इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले को आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल से भी जांच रही है।

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