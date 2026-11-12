राजस्थान का मौसम: क्या 15 नवंबर से होगी बारिश? कहां बरसेंगे बादल और तापमान पर कितना पड़ेगा असर..जानिए

राजस्थान में सर्दी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए नवंबर का तीसरा सप्ताह मौसम में बदलाव लेकर आ सकता है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड का दौर जारी है। अब 14 और 15 नवंबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम बदलने के आसार हैं। इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद तापमान में भी गिरावट आने का अनुमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, 12 से 14 नवंबर के शुरुआती दौर में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 और 15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं। हालांकि, यह कोई मजबूत बारिश वाला सिस्टम नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है और ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है।

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कहां बरस सकते हैं बादल, किन इलाकों में रहेगा मौसम साफ?

मौसम में बदलाव का असर मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, अभी इसे व्यापक बारिश के रूप में नहीं देखा जा रहा है।

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वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर के लिए भी 14 और 15 नवंबर को आंशिक बादलों का पूर्वानुमान है, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।



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15 नवंबर के बाद 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

पश्चिमी विक्षोभ का असर गुजरने के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 नवंबर के बाद प्रदेश के कुछ भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इससे रात के साथ दिन में भी ठंडक का अहसास बढ़ सकता है।

फिलहाल शेखावाटी में सर्दी का असर दूसरे इलाकों के मुकाबले ज्यादा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री और सीकर में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में तापमान में संभावित गिरावट से पश्चिमी राजस्थान में भी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

क्या बारिश के बाद शुरू होगी कड़ाके की सर्दी?

मौसम में बदलाव के बावजूद फिलहाल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू होने के संकेत नहीं हैं। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली संभावित हल्की बारिश से पूरे राजस्थान में एक साथ ठंड बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 15 नवंबर के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने पर रात और सुबह की ठंड का असर बढ़ सकता है।

ऐसे में नवंबर के तीसरे सप्ताह में राजस्थान के मौसम में बदलाव के संकेत जरूर हैं, लेकिन इसका असर सीमित क्षेत्रों में रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल शुष्क मौसम और तापमान में धीरे-धीरे गिरावट का दौर जारी रह सकता है।

