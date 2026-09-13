राजस्थान: जयपुर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी से मचा हड़कंप

जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार सुबह एअर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के अनुसार विमान भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिलने के बाद पायलट ने एहतियातन विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने राहत की सांस ली।

उड़ान के दौरान सामने आई तकनीकी खराबी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। इसके बाद पायलट ने किसी तरह का जोखिम न लेते हुए विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया। प्रारंभिक तौर पर विमान के इंजन में खराबी आने की बात सामने आ रही है। विमान के जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने राहत की सांस ली। विमान को सुरक्षित उतारने के बाद तकनीकी टीम ने उसकी जांच शुरू करने की तैयारी की।

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इंजन फेलियर की आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि, अभी तक एअर इंडिया या जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से विमान के इंजन फेलियर होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विमान में कितने यात्री सवार थे और तकनीकी खराबी की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आई है। विमान की तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही खराबी की वास्तविक वजह और घटना से जुड़ी पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।