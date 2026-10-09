हनुमानगढ़: विधायक गणेशराज बंसल के खिलाफ एक और केस दर्ज, हैरी बॉक्सर के नाम से धमकी दिलवाने का आरोप

हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। परिवादी रिछपाल खर्रा की शिकायत पर जंक्शन पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के लिए पत्रावली अपराध जांच विभाग (सीआईडी-सीबी) को भेज दी है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि विधायक ने रंजिश के चलते लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से उन्हें धमकी दिलवाई। हालांकि, अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

व्हाट्सऐप कॉल पर विधायक का पीछा छोड़ने की चेतावनी देने का आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, परिवादी रिछपाल खर्रा ने शिकायत में बताया कि उन्हें व्हाट्सऐप पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताते हुए विधायक गणेशराज बंसल का पीछा छोड़ने की चेतावनी दी। आरोप है कि कॉल करने वाले ने कहा कि बंसल उसके आदमी हैं और उनका पीछा नहीं छोड़ने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मामले में गैंगस्टर के नाम से एक ऑडियो क्लिप वायरल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस क्लिप में एक पुलिस अधिकारी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, कॉल करने वाले की असली पहचान और वायरल ऑडियो की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

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सीआईडी-सीबी करेगी धमकी भरे कॉल और ऑडियो की जांच

रिछपाल खर्रा की रिपोर्ट के आधार पर जंक्शन पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्रावली सीआईडी-सीबी को भेज दी है। अब जांच एजेंसी धमकी भरे कॉल, वायरल ऑडियो और उसमें किए गए दावों की पड़ताल करेगी। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कॉल किसने किया था और कथित धमकी के पीछे किसकी भूमिका थी।

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17 सितंबर से अब तक विधायक के खिलाफ चार मामले दर्ज

गणेशराज बंसल के खिलाफ 17 सितंबर से अब तक चार मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें दो मामले वर्ष 2003 में भूखंड आवंटन में कथित गड़बड़ी से जुड़े थे। खबर के अनुसार, ये दोनों मामले हाईकोर्ट से खारिज हो चुके हैं। इसके अलावा, अधिवक्ता हरबंश सिंह चंदी ने 29 सितंबर को एक अन्य मामला दर्ज कराया था। इसमें भूखंड हड़पने की कोशिश और मारपीट के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दे चुका है।

फर्जी पट्टे जारी करने के पुराने मामले में मिल चुकी है जमानत

विधायक गणेशराज बंसल को कथित तौर पर फर्जी तरीके से दो पट्टे जारी करने के करीब 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सीआईडी-सीबी ने उन्हें अदालत में पेश किया था। जांच एजेंसी ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया था।

इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में दायर उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। बाद में जिला एवं सेशन न्यायालय ने विधायक की जमानत मंजूर कर दी थी। फिलहाल, धमकी दिलवाने के नए मामले में जांच जारी है। कॉल की असलियत, वायरल ऑडियो और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।