राजस्थान: शादी डॉट कॉम पर खुद को आयकर निरीक्षक बताया, आरोपी ने युवती से कथित दुष्कर्म कर 80 लाख रुपये ठग लिए

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पुलिस के अनुसार पीड़िता की आरोपी से पहचान दिसंबर 2025 में शादी डॉट कॉम के माध्यम से हुई थी। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित भावनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती सागर, गंगानगर निवासी 27 वर्षीय नमन भटनागर के रूप में हुई है। बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़िता के सामने खुद को आयकर विभाग में निरीक्षक पद पर कार्यरत बताया और युवती को शादी करने का पूरा विश्वास दिलाया। इसके बाद आरोपी युवती को अपनी बातों में फंसाकर लगातार मिलने-जुलने लगा।शादी का झांसा देकर आरोपी युवती को दिल्ली से जयपुर ले आया और शहर के कई अलग-अलग होटलों में ठहराकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। देहशोषण करने के साथ-साथ आरोपी ने दिल्ली में फ्लैट खरीदने, सरकारी काम में रिश्वत देने और नौकरी में आ रही परेशानियों जैसे अलग-अलग बहाने बनाकर पीड़िता से कुल 80 लाख रुपये ऐंठ लिए। इसी बीच पीड़िता को पता चला कि आरोपी का किसी अन्य लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर जब दोनों में झगड़ा हुआ, तो आरोपी ने अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए।धोखे का एहसास होने पर पीड़िता ने पड़ताल की तो पता चला कि मैट्रिमोनी एप पर आरोपी की प्रोफाइल पूरी तरह फर्जी थी। इसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के पालम विलेज थाने में शिकायत दर्ज कराई। 3 सितंबर को वहां से शून्य नंबर प्राथमिकी कटकर विधायकपुरी थाने आई।विधायकपुरी थानाधिकारी महेश चंद के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर कांस्टेबल भाग्यवर्धन सिंह और रवि कुमार की टीम को मेरठ भेजा। टीम ने मेरठ स्थित आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे धर-दबोचा। जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त राजर्षिराज ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और उससे गहन पूछताछ कर रही है।