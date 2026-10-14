बिहार: सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, पटना से गुजरात तक जाएगा बिहार का दल

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के निकट बने मंच से राष्ट्रीय एकता दिवस परेड-2026 के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मोटरसाइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली पटना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा।

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