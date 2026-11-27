जयपुर: प्लॉट आवंटन और फर्जी पट्टे के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज,19 साल से कर रहे प्लॉट का इंतजार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Fri, 27 Nov 2026 02:36 PM IST
सार
जयपुर में सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ प्लॉट आवंटन के नाम पर धोखाधड़ी और जमीन पर कब्जे की कोशिश के आरोप में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक मामले में दंपती ने 2007 में प्लॉट बुक कराने के बावजूद कब्जा नहीं मिलने और भूखंड दूसरे लोगों के नाम होने का आरोप लगाया है। दूसरे मामले में असरपुरा की पैतृक जमीन पर कथित फर्जी पट्टों के जरिए कब्जे की कोशिश का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने जेडीए से भी जमीनों के रिकॉर्ड और पट्टों की वैधता की जांच कराने की मांग की है।
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विस्तार
सालासर ओवरसीज प्राइवेट लि. और उसके निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ प्लॉट आवंटन के नाम पर धोखाधड़ी, कथित फर्जी पट्टे तैयार करने और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के मामले में जयपुर में दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आपराधिक मामले दर्ज कर गहन जांच आरंभ कर दी है। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत कर पूरे प्रकरण में जमीनों के स्वामित्व और पट्टों की वैधता की प्रशासनिक जांच कराने का आग्रह किया है।
वर्ष 2007 के आवंटन पत्र पर फर्जीवाड़े का आरोप
नारायण विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज पहली प्राथमिकी में शिकायतकर्ता चिमन लाल ठकराल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने कंपनी की आवासीय योजना नारायण विहार ओ-फेज-V में 29 अगस्त, 2007 को जारी आवंटन पत्र के माध्यम से 266.66 वर्ग गज का प्लॉट संख्या 230 अपने नाम बुक कराया था। उनकी पत्नी अर्चना ठकराल के नाम पर ओ-फेज-VI में 27 अगस्त 2007 को 200 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्लॉट संख्या 034 आवंटित किया गया था।
पीड़ित दंपती ने कंपनी के विज्ञापनों और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के आश्वासनों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था। उस समय कंपनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर जमीन दिखाकर योजना को पूर्ण रूप से विकसित करने और शीघ्र कब्जा सौंपने का ठोस भरोसा दिया था। हालांकि, 19 साल का लंबा समय बीत जाने और बार-बार संपर्क करने के बावजूद पीड़ित परिवार को प्लॉट का भौतिक कब्जा नहीं मिला। बाद में जांच करने पर पीड़ित को पता चला कि जिन भूखंडों का उन्हें आवंटन पत्र दिया गया था, वे असल में अन्य व्यक्तियों के नाम पर हैं। शिकायतकर्ता ने कंपनी के निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल और संजय गुप्ता पर कूटरचित दस्तावेज, फर्जी आवंटन पत्र, फर्जी पट्टे और भ्रामक साइट प्लान तैयार कर राशि हड़पने का स्पष्ट आरोप लगाया है।
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असरपुरा की जमीन पर कथित फर्जी पट्टों से कब्जा
दूसरा मामला सांगानेर के असरपुरा क्षेत्र से सामने आया है। यह विवाद असरपुरा स्थित खसरा नंबर 316 की 0.33 हेक्टेयर कृषि भूमि से संबंधित है। शिकायतकर्ता फूलचंद मीणा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उक्त भूमि पर उनका और उनके परिवार का वैध मालिकाना अधिकार है।
पीड़ित का आरोप है कि कैलाश प्रसाद शर्मा नाम का व्यक्ति कथित तौर पर कूटरचित और फर्जी पट्टे बनाकर उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस आपराधिक षड्यंत्र और भूमि पर कब्जे के प्रयास में ज्ञानचंद अग्रवाल, बद्री नारायण शर्मा और अनिल जैन की संदिग्ध भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से अपनी संपत्ति की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
जयपुर विकास प्राधिकरण से जांच की मांग
जमीन आवंटन और पट्टों से जुड़ी इन गंभीर गड़बड़ियों को लेकर पीड़ितों ने जयपुर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित भूखंडों और जमीनों के मूल रिकॉर्ड, आवंटन प्रक्रियाओं तथा जारी किए गए पट्टों की कानूनी वैधता की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, पुलिस ने दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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वर्ष 2007 के आवंटन पत्र पर फर्जीवाड़े का आरोप
नारायण विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज पहली प्राथमिकी में शिकायतकर्ता चिमन लाल ठकराल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने कंपनी की आवासीय योजना नारायण विहार ओ-फेज-V में 29 अगस्त, 2007 को जारी आवंटन पत्र के माध्यम से 266.66 वर्ग गज का प्लॉट संख्या 230 अपने नाम बुक कराया था। उनकी पत्नी अर्चना ठकराल के नाम पर ओ-फेज-VI में 27 अगस्त 2007 को 200 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्लॉट संख्या 034 आवंटित किया गया था।
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पीड़ित दंपती ने कंपनी के विज्ञापनों और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के आश्वासनों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था। उस समय कंपनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर जमीन दिखाकर योजना को पूर्ण रूप से विकसित करने और शीघ्र कब्जा सौंपने का ठोस भरोसा दिया था। हालांकि, 19 साल का लंबा समय बीत जाने और बार-बार संपर्क करने के बावजूद पीड़ित परिवार को प्लॉट का भौतिक कब्जा नहीं मिला। बाद में जांच करने पर पीड़ित को पता चला कि जिन भूखंडों का उन्हें आवंटन पत्र दिया गया था, वे असल में अन्य व्यक्तियों के नाम पर हैं। शिकायतकर्ता ने कंपनी के निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल और संजय गुप्ता पर कूटरचित दस्तावेज, फर्जी आवंटन पत्र, फर्जी पट्टे और भ्रामक साइट प्लान तैयार कर राशि हड़पने का स्पष्ट आरोप लगाया है।
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असरपुरा की जमीन पर कथित फर्जी पट्टों से कब्जा
दूसरा मामला सांगानेर के असरपुरा क्षेत्र से सामने आया है। यह विवाद असरपुरा स्थित खसरा नंबर 316 की 0.33 हेक्टेयर कृषि भूमि से संबंधित है। शिकायतकर्ता फूलचंद मीणा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उक्त भूमि पर उनका और उनके परिवार का वैध मालिकाना अधिकार है।
पीड़ित का आरोप है कि कैलाश प्रसाद शर्मा नाम का व्यक्ति कथित तौर पर कूटरचित और फर्जी पट्टे बनाकर उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस आपराधिक षड्यंत्र और भूमि पर कब्जे के प्रयास में ज्ञानचंद अग्रवाल, बद्री नारायण शर्मा और अनिल जैन की संदिग्ध भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से अपनी संपत्ति की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
जयपुर विकास प्राधिकरण से जांच की मांग
जमीन आवंटन और पट्टों से जुड़ी इन गंभीर गड़बड़ियों को लेकर पीड़ितों ने जयपुर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित भूखंडों और जमीनों के मूल रिकॉर्ड, आवंटन प्रक्रियाओं तथा जारी किए गए पट्टों की कानूनी वैधता की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, पुलिस ने दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।