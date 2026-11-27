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नारायण विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज पहली प्राथमिकी में शिकायतकर्ता चिमन लाल ठकराल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने कंपनी की आवासीय योजना नारायण विहार ओ-फेज-V में 29 अगस्त, 2007 को जारी आवंटन पत्र के माध्यम से 266.66 वर्ग गज का प्लॉट संख्या 230 अपने नाम बुक कराया था। उनकी पत्नी अर्चना ठकराल के नाम पर ओ-फेज-VI में 27 अगस्त 2007 को 200 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्लॉट संख्या 034 आवंटित किया गया था।पीड़ित दंपती ने कंपनी के विज्ञापनों और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के आश्वासनों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था। उस समय कंपनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर जमीन दिखाकर योजना को पूर्ण रूप से विकसित करने और शीघ्र कब्जा सौंपने का ठोस भरोसा दिया था। हालांकि, 19 साल का लंबा समय बीत जाने और बार-बार संपर्क करने के बावजूद पीड़ित परिवार को प्लॉट का भौतिक कब्जा नहीं मिला। बाद में जांच करने पर पीड़ित को पता चला कि जिन भूखंडों का उन्हें आवंटन पत्र दिया गया था, वे असल में अन्य व्यक्तियों के नाम पर हैं। शिकायतकर्ता ने कंपनी के निदेशक ज्ञानचंद अग्रवाल और संजय गुप्ता पर कूटरचित दस्तावेज, फर्जी आवंटन पत्र, फर्जी पट्टे और भ्रामक साइट प्लान तैयार कर राशि हड़पने का स्पष्ट आरोप लगाया है।दूसरा मामला सांगानेर के असरपुरा क्षेत्र से सामने आया है। यह विवाद असरपुरा स्थित खसरा नंबर 316 की 0.33 हेक्टेयर कृषि भूमि से संबंधित है। शिकायतकर्ता फूलचंद मीणा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उक्त भूमि पर उनका और उनके परिवार का वैध मालिकाना अधिकार है।पीड़ित का आरोप है कि कैलाश प्रसाद शर्मा नाम का व्यक्ति कथित तौर पर कूटरचित और फर्जी पट्टे बनाकर उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इस आपराधिक षड्यंत्र और भूमि पर कब्जे के प्रयास में ज्ञानचंद अग्रवाल, बद्री नारायण शर्मा और अनिल जैन की संदिग्ध भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से अपनी संपत्ति की सुरक्षा की गुहार लगाई है।जमीन आवंटन और पट्टों से जुड़ी इन गंभीर गड़बड़ियों को लेकर पीड़ितों ने जयपुर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित भूखंडों और जमीनों के मूल रिकॉर्ड, आवंटन प्रक्रियाओं तथा जारी किए गए पट्टों की कानूनी वैधता की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, पुलिस ने दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।