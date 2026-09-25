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जयपुर: मेयर चुनाव में सुनील कोठारी की बड़ी जीत, 89 वोट मिले, कांग्रेस को 60 और नोटा को एक वोट

Fri, 25 Sep 2026 01:37 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Fri, 25 Sep 2026 01:37 PM IST
सार

जयपुर नगर निगम मेयर पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी ने 89 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी को 60 वोट मिले, जबकि एक वोट NOTA के खाते में गया। इस तरह सुनील कोठारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 29 वोट के अंतर से हराया।

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जयपुर मेयर बने सुनील कोठारी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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जयपुर नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील कोठारी ने 89 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। मतदान के बाद हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी को 60 वोट मिले, जबकि नोटा के खाते में एक वोट गया। इस तरह सुनील कोठारी को कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले 29 वोट अधिक मिले और उन्हें जयपुर का नया महापौर घोषित किया गया। जयपुर नगर निगम में कुल 150 पार्षद हैं और मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 76 वोट है।
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78 पार्षदों के साथ भाजपा के पास था बहुमत

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में पार्षदों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को हुई थी। 146 वार्डों के परिणाम उसी दिन जारी कर दिए गए थे, जबकि चार वार्डों के परिणाम तीन दिन बाद घोषित किए गए। चुनाव परिणामों में भाजपा के 78 पार्षद, कांग्रेस के 57 पार्षद और निर्दलीय प्रत्याशियों के 15 पार्षद निर्वाचित हुए थे। मेयर बनने के लिए 76 वोट की जरूरत थी। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत से दो वोट अधिक थे। इसके अलावा कुछ निर्दलीय पार्षदों के भाजपा के समर्थन में होने की बात भी सामने आई थी। इसी चुनावी समीकरण के बीच भाजपा ने सुनील कोठारी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था।
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89 वोट के साथ सुनील कोठारी ने दर्ज की जीत

मेयर चुनाव में मतदान के बाद मतगणना की गई। इसमें भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी को 89 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी को 60 वोट हासिल हुए, जबकि एक वोट नोटा के खाते में गया। इस तरह कुल 150 वोटों में से 89 वोट सुनील कोठारी के पक्ष में पड़े और वे 29 वोट के अंतर से विजेता घोषित किए गए। पार्षदों के चुनाव में भाजपा के पास 78 सीटों का संख्याबल था, लेकिन मेयर चुनाव में सुनील कोठारी को इससे 11 वोट अधिक मिले। वहीं कांग्रेस के 57 पार्षदों के मुकाबले उसके प्रत्याशी को तीन वोट अधिक मिले। गुप्त मतदान होने के कारण यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि अतिरिक्त वोट किन पार्षदों ने किस प्रत्याशी को दिए।
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