जयपुर: मेयर चुनाव में सुनील कोठारी की बड़ी जीत, 89 वोट मिले, कांग्रेस को 60 और नोटा को एक वोट

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जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में पार्षदों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को हुई थी। 146 वार्डों के परिणाम उसी दिन जारी कर दिए गए थे, जबकि चार वार्डों के परिणाम तीन दिन बाद घोषित किए गए। चुनाव परिणामों में भाजपा के 78 पार्षद, कांग्रेस के 57 पार्षद और निर्दलीय प्रत्याशियों के 15 पार्षद निर्वाचित हुए थे। मेयर बनने के लिए 76 वोट की जरूरत थी। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत से दो वोट अधिक थे। इसके अलावा कुछ निर्दलीय पार्षदों के भाजपा के समर्थन में होने की बात भी सामने आई थी। इसी चुनावी समीकरण के बीच भाजपा ने सुनील कोठारी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया था।मेयर चुनाव में मतदान के बाद मतगणना की गई। इसमें भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी को 89 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी को 60 वोट हासिल हुए, जबकि एक वोट नोटा के खाते में गया। इस तरह कुल 150 वोटों में से 89 वोट सुनील कोठारी के पक्ष में पड़े और वे 29 वोट के अंतर से विजेता घोषित किए गए। पार्षदों के चुनाव में भाजपा के पास 78 सीटों का संख्याबल था, लेकिन मेयर चुनाव में सुनील कोठारी को इससे 11 वोट अधिक मिले। वहीं कांग्रेस के 57 पार्षदों के मुकाबले उसके प्रत्याशी को तीन वोट अधिक मिले। गुप्त मतदान होने के कारण यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि अतिरिक्त वोट किन पार्षदों ने किस प्रत्याशी को दिए।