केकड़ी। राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की बीएएमएस छात्रा साक्षी गोयल की कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मौत हो गई। छात्रों ने केकड़ी जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी मौत के बाद कॉलेज के विद्यार्थियों शहर में कैंडल मार्च निकाला।

भरतपुर निवासी साक्षी गोयल बीएएमएस बैच 2023 की छात्रा थी। उसे शुक्रवार को सिरदर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद सहपाठी उसे केकड़ी जिला अस्पताल ले गए। आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसकी जांच तक नहीं की। छात्रा को तीन घंटे से अधिक समय तक बैठाए रखा गया। बाद में उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर से उसे जयपुर रेफर किया गया। सोमवार को जयपुर में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण ब्रेन हैमरेज बताया गया है।

लापरवाही के आरोप

कॉलेज के विद्यार्थियों और स्टाफ का कहना है कि अस्पताल में गंभीर लापरवाही बरती गई। प्राचार्य डॉ. गिरिराज साहू ने बताया कि साक्षी को तीन घंटे तक अस्पताल में रखा गया। सीटी स्कैन की सुविधा होने के बावजूद उसकी जांच नहीं करवाई गई। उन्होंने रेफर करने के दौरान भी आवश्यक व्यवस्थाएं न करने का आरोप लगाया। सहपाठियों ने भी उसकी हालत को सामान्य बताकर बैठाए रखने का आरोप लगाया।

छात्रों का आक्रोश और जांच की मांग

साक्षी की मौत के बाद कॉलेज के विद्यार्थियों में अस्पताल प्रशासन के प्रति आक्रोश फैल गया। आक्रोशित छात्रों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जांच की मांग की। मंगलवार शाम को कॉलेज परिसर से अजमेर रोड़ होते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान 'जय जवान जय किसान स्मारक' पर साक्षी गोयल को श्रद्धांजलि दी गई। विरोध प्रदर्शन में कॉलेज के प्राचार्य और अन्य स्टाफ भी शामिल थे।