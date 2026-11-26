अजमेर में दरगाह के निकट स्थित अढ़ाई दिन के झोपड़े को उसके मूल स्वरूप में लौटाने और परिसर में नमाज पर रोक लगाने की मांग को लेकर महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एडवोकेट निहाल सिंह शेखावत के माध्यम से अजमेर जिला न्यायालय पश्चिम में वाद प्रस्तुत किया है। मामले में न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है।

परमार ने अपने वाद में दावा किया है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल रूप से शिव मंदिर और संस्कृत महाविद्यालय था। उन्होंने परिसर में शिवलिंग को पुनः स्थापित करने और वहां पूजा-अर्चना शुरू कराने की मांग की है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने पुरातत्व विभाग, राष्ट्रपति सहित विभिन्न पक्षों को भेजे गए पत्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

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परमार ने मांग की है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े में वर्तमान में हो रही नमाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही सरकार परिसर में शिवलिंग की पुनर्स्थापना कर स्थल को उसके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए कदम उठाए।

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उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सेना लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रही है। यदि सरकार शिवलिंग की पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि वह शिवलिंग को पुनः स्थापित कर पूजा-अर्चना की व्यवस्था कर सके। न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने के बाद अब इस मामले में 5 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर नजर रहेगी।