Rajasthan: गौहर चिश्ती फ्लाइट से हैदराबाद भागा था, पुलिस ने रैकी कर दोस्त के साथ गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेशी

विस्तार

अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ नारेबाजी करने वाले गौहर चिश्ती को गिरफ्तार कर गुरुवार देर रात पुलिस अजमेर लेकर पहुंची। उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। आज शुक्रवार को उसे कोर्ट में प्रेस कर रिमांड पर लिया जाएगा। गौहर चिश्ती ने सिर्फ भड़काऊ भाषण ही नहीं लगाए हैं। उसके तार उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से भी जुड़ रहे हैं। कन्हैया की हत्या से पहले वह उदयपुर भी गया था। वह कन्हैयालाल के मुख्य हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के लगातार संपर्क में था।

#WATCH | Rajasthan: Gauhar Chishti and his associate Munavvar reached Ajmer with heavy security from Jaipur airport. They were taken to Kishanganj Police Station in Ajmer and will be presented in court early morning today. pic.twitter.com/l9bI3JC7kr — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 14, 2022

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 14, 2022 ">http://इधर, शुक्रवार सुबह अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि गौहर चिश्ती एक जुलाई को जयपुर से फ्लाइट लेकर हैदराबाद भाग गया था। पुलिस ने भेष बदलकर गौहर चिश्ती की रेकी की और उसके बारे पुख्ता जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन हैदराबाद पुलिस के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। उसके साथ हैदराबाद में उसे शरण देने वाले अहसानुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया है।एसपी चूनाराम ने बताया कि एक जुलाई से पहले चिश्ती कहां-कहां गया था। इस बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बैंक अकाउंट और उसके लगातार संपर्क में रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आज गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इसके बाद उससे कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।दरअसल, अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती ने 17 जून को नुपुर शर्मा के कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में भड़काऊ बयान देकर नारेबाजी की थी। उसने नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की भी धमकी दी थी। कन्हैया की हत्या के बाद इसका वीडियो सामने आया और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जुलूस में भड़काऊ बयान देने के आरोप में पुलिस ने इससे पहले ताजिम सिद्धिकी, फखर जमाली, रियाज हसन दल और मोईन खान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।गौहर चिश्ती देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहा है। करीब ढाई साल पहले सीआरपीएफ कैंप का वीडियो बनाने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन चेतावनी देते हुए छोड़ दिया था। इस दौरान उसके पास से मोबाइल और 4 सिम भी जब्त की गईं थी।28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। वह धानमंडी इलाके के भूत महल क्षेत्र में रहते थे और पेशे से दर्जी थे। दो मुस्लिम युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उनकी दुकान पर पहुंचे और धारदार हथियार से कन्हैया पर वार करना शुरू कर दिया। ताबड़तोड़ हमलों ने कन्हैया को संभलने का मौका तक नहीं दिया। उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दुकान पर काम करने वाला उसका साथी ईश्वर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।