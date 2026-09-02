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Hindi News ›   Rajasthan ›   Diamonds worth over ₹50 lakh seized from a car in Ratangarh; ₹62,000 in cash also recovered.

रतनगढ़ में कार से 50 लाख से अधिक के हीरे जब्त: 62 हजार रुपये नकद भी मिले, नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़ा

Wed, 02 Sep 2026 05:17 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चुरू Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 02 Sep 2026 05:17 PM IST
सार

रतनगढ़ में पुलिस ने मालासर टोल प्लाजा के पास कार से 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हीरे और 62 हजार रुपये नकद जब्त किए। दस्तावेज नहीं मिलने पर कार सवार अक्षय पांचोला और मनीष पटेल को हिरासत में लिया गया।

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Diamonds worth over ₹50 lakh seized from a car in Ratangarh; ₹62,000 in cash also recovered.
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पुलिस ने मेगा हाईवे पर मालासर टोल प्लाजा के पास एक कार से 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हीरे और 62 हजार रुपये की नकदी जब्त की है। पुलिस ने कार सवार दो लोगों को हिरासत में लेकर वाहन भी जब्त कर लिया।

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रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप विश्नोई को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति कार में कीमती सामान लेकर सरदारशहर की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मेगा हाईवे स्थित मालासर टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की।

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नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने सामने से आ रही संदिग्ध कार को रोककर उसमें सवार लोगों से पूछताछ की। दोनों पुलिस के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संदेह होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। इस दौरान कार में एक बैग मिला। बैग खोलने पर उसमें 62 हजार रुपये नकद और बहुमूल्य हीरे बरामद हुए।

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दस्तावेज नहीं दिखा सके
पुलिस ने कार सवार दोनों लोगों से हीरों की खरीद और उनके परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ के दौरान उन्होंने बैग में रखे हीरों की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई।

हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान जयपुर के चांदपोल निवासी चालक अक्षय पांचोला (38) और जयपुर के राजा पार्क निवासी मनीष पटेल (47) के रूप में हुई है।

थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत नकदी, हीरे और कार को जब्त किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत की है। मामले की सूचना संबंधित न्यायालय को भी भेज दी गई है।

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