फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Former female BSF personnel Maya enters the electoral fray; BJP grants her a ticket.

राजस्थान: पांच साल देश की सेवा की, अब समाज सेवा की बारी, पूर्व महिला बीएसएफ जवान माया को भाजपा ने उतारा

Sat, 24 Oct 2026 10:41 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारां
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारां Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 24 Oct 2026 10:41 AM IST
सार

बारां में भाजपा ने जिला परिषद के वार्ड 23 से पूर्व महिला बीएसएफ जवान माया औड को प्रत्याशी बनाया है। पांच साल देश सेवा करने वाली माया अब चुनाव जीतकर समाज की सेवा और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहती हैं।

विज्ञापन
Former female BSF personnel Maya enters the electoral fray; BJP grants her a ticket.
पूर्व बीएसएफ जवान माया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंचायतीराज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद के वार्ड संख्या 23 से पूर्व महिला बीएसएफ जवान माया औड को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद माया ने कहा कि उन्होंने पांच साल तक देश की सेवा की है। अब वह समाज की सेवा करना चाहती हैं।

विज्ञापन

माया औड ने बताया कि पारिवारिक समस्याओं के चलते उन्हें बीएसएफ की नौकरी छोड़कर घर लौटना पड़ा। वह महिला कांस्टेबल के रूप में बीएसएफ की 174वीं बटालियन में तैनात थीं। यह बटालियन फिलहाल पश्चिम बंगाल के रानीनगर में है।

विज्ञापन


पढे़ं:  इस गांव में कमाल!. न वोटिंग, न मुकाबला… लोगों ने बैठकर ही चुन ली पूरी पंचायत

विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि घर लौटने के बाद जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ अच्छा बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान उनके मन में विचार आया कि जब वह देश की सेवा कर सकती हैं तो समाज की सेवा क्यों नहीं कर सकतीं।

परानिया निवासी माया औड ने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास जताते हुए वार्ड 23 से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उन्हें भरोसा है कि वह चुनाव जीतेंगी। जीतने के बाद वह जनता की सेवा करेंगी, लोगों की समस्याओं को उठाएंगी और उनके समाधान के लिए पूरा प्रयास करेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed