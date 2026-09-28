राजस्थान: इंश्योरेंस प्रबंधक ने पत्नी संग की खुदकुशी, व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा- अंतिम जोहार

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सोमवार दोपहर जब दंपती का बच्चा स्कूल से पढ़ाई पूरी करके घर लौटा, तब मकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर आसपास के लोगों ने भीतर झांककर देखा। पड़ोसियों ने पति और पत्नी को अलग-अलग कमरों में फंदे से लटका देखकर तुरंत निहालगंज थाना पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही पुलिस टीम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने दोनों शवों को फंदे से नीचे उतरवाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने घटना से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को भी जांच के दायरे में लिया है।जांच के दौरान सामने आया कि मृतक बलराम मीणा ने यह कदम उठाने से ठीक पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ‘अंतिम जोहार’ लिखा था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में डिजिटल साक्ष्यों को भी शामिल कर रही है। बलराम मीणा धौलपुर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे।पुलिस प्रशासन परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दंपती ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों तथा अन्य जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।