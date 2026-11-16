श्रीगंगानगर ट्रेक ब्लास्ट केस: पुलिस को मिला जिंदा बम, रामसिंहपुर स्टेशन के पास से हुई बरामदगी

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अधिकारियों के अनुसार, पुलिस टीम गिरफ्तार महकदीप कौर और देविंदर सिंह को रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास लेकर पहुंची थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी दी, जहां बम छिपाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों बम बरामद किए।अधिकारियों ने बताया कि बरामद बमों में से एक लाइव मोड में था, जबकि दूसरा डिफ्यूज मोड में मिला। अधिकारी नितिन चौधरी ने कहा कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी है। सक्रिय बम मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच भी अहम हो गई है।इससे पहले एटीएस की जांच में सामने आया था कि पाकिस्तान में बैठे एक कथित हैंडलर ने पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली तलाकशुदा महिला महकदीप कौर को अपने संपर्क में लिया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, महिला को पैसों का लालच देकर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने की साजिश में शामिल किया गया।आरोप है कि महकदीप ने अपने प्रेमी देविंदर सिंह को भी पैसों और शादी का वादा करके इस साजिश में शामिल किया। एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया था कि यह साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई थी। इसका मकसद एक यात्री ट्रेन को विस्फोट से निशाना बनाना था।एटीएस के अनुसार, विस्फोटक को इस तरह लगाया गया था कि एक यात्री ट्रेन इसकी चपेट में आ सकती थी। हालांकि, टाइमिंग में चूक के कारण ट्रेन के गुजरने के लगभग 30 मिनट बाद विस्फोट हुआ। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया और यात्री ट्रेन इसकी चपेट में नहीं आई।एटीएस की जांच में महकदीप के पूर्व पति करण का नाम भी सामने आया था। एजेंसी के मुताबिक, महकदीप ने करीब दो साल पहले करण से शादी की थी और 24 दिसंबर 2024 को दोनों का तलाक हो गया था। फरवरी 2025 में करण को हेरोइन तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।जेल में मुलाकात के दौरान करण ने कथित तौर पर महकदीप को पाकिस्तान में बैठे 'लवली' नाम के एक तस्कर का फोन नंबर दिया था। बताया गया कि इसके जरिए वह पैसों का इंतजाम कर सकती थी। इसके बाद महकदीप ने लवली से संपर्क किया। आरोप है कि लवली ने उसे अपने साथी 'शाह' से मिलवाया और शाह ने धीरे-धीरे उसे इस साजिश में शामिल कर लिया।एटीएस के मुताबिक, पाकिस्तानी हैंडलर ने वीडियो कॉल के जरिए महकदीप और देविंदर की पाकिस्तान में मौजूद अपने एक साथी से बात कराई थी। उसे दोनों के सामने अपना चाचा बताया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए दोनों को रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने का काम सौंपा गया और वीडियो कॉल के माध्यम से बम तैयार करने तथा उसे सेट करने के निर्देश दिए गए।फिलहाल पुलिस और एटीएस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। रामसिंहपुर स्टेशन के पास दो और बम मिलने के बाद जांच एजेंसियां आरोपियों के नेटवर्क और विस्फोटक से जुड़े अन्य संभावित ठिकानों की पड़ताल कर रही हैं।