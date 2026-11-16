श्रीगंगानगर ट्रेक ब्लास्ट केस: पुलिस को मिला जिंदा बम, रामसिंहपुर स्टेशन के पास से हुई बरामदगी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीगंगानगर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 16 Nov 2026 03:40 PM IST
सार
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास दो और बम बरामद किए हैं। इनमें से एक लाइव मोड में और दूसरा डिफ्यूज मोड में था। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों महकदीप कौर और देविंदर सिंह को मौके पर लेकर पहुंची थी।
विज्ञापन
विस्तार
राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान पुलिस को रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास दो और बम मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से एक बम सक्रिय हालत में था, जबकि दूसरा डिफ्यूज मोड में मिला। गिरफ्तार आरोपी महिला महकदीप कौर और उसके साथी देविंदर सिंह की निशानदेही पर ये बरामदगी हुई है। इससे पहले एटीएस की जांच में इस मामले के कथित पाकिस्तानी कनेक्शन और एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश की बात सामने आई थी।
आरोपियों की निशानदेही पर मिले दो बम
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस टीम गिरफ्तार महकदीप कौर और देविंदर सिंह को रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास लेकर पहुंची थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी दी, जहां बम छिपाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों बम बरामद किए।
अधिकारियों ने बताया कि बरामद बमों में से एक लाइव मोड में था, जबकि दूसरा डिफ्यूज मोड में मिला। अधिकारी नितिन चौधरी ने कहा कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी है। सक्रिय बम मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच भी अहम हो गई है।
विज्ञापन
पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आने का आरोप
इससे पहले एटीएस की जांच में सामने आया था कि पाकिस्तान में बैठे एक कथित हैंडलर ने पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली तलाकशुदा महिला महकदीप कौर को अपने संपर्क में लिया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, महिला को पैसों का लालच देकर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने की साजिश में शामिल किया गया।
आरोप है कि महकदीप ने अपने प्रेमी देविंदर सिंह को भी पैसों और शादी का वादा करके इस साजिश में शामिल किया। एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया था कि यह साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई थी। इसका मकसद एक यात्री ट्रेन को विस्फोट से निशाना बनाना था।
ट्रेन गुजरने के करीब 30 मिनट बाद हुआ था विस्फोट
एटीएस के अनुसार, विस्फोटक को इस तरह लगाया गया था कि एक यात्री ट्रेन इसकी चपेट में आ सकती थी। हालांकि, टाइमिंग में चूक के कारण ट्रेन के गुजरने के लगभग 30 मिनट बाद विस्फोट हुआ। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया और यात्री ट्रेन इसकी चपेट में नहीं आई।
पूर्व पति के जरिए कथित नेटवर्क से जुड़ी महिला
एटीएस की जांच में महकदीप के पूर्व पति करण का नाम भी सामने आया था। एजेंसी के मुताबिक, महकदीप ने करीब दो साल पहले करण से शादी की थी और 24 दिसंबर 2024 को दोनों का तलाक हो गया था। फरवरी 2025 में करण को हेरोइन तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
जेल में मुलाकात के दौरान करण ने कथित तौर पर महकदीप को पाकिस्तान में बैठे 'लवली' नाम के एक तस्कर का फोन नंबर दिया था। बताया गया कि इसके जरिए वह पैसों का इंतजाम कर सकती थी। इसके बाद महकदीप ने लवली से संपर्क किया। आरोप है कि लवली ने उसे अपने साथी 'शाह' से मिलवाया और शाह ने धीरे-धीरे उसे इस साजिश में शामिल कर लिया।
वीडियो कॉल के जरिए दिए गए थे निर्देश
एटीएस के मुताबिक, पाकिस्तानी हैंडलर ने वीडियो कॉल के जरिए महकदीप और देविंदर की पाकिस्तान में मौजूद अपने एक साथी से बात कराई थी। उसे दोनों के सामने अपना चाचा बताया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए दोनों को रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने का काम सौंपा गया और वीडियो कॉल के माध्यम से बम तैयार करने तथा उसे सेट करने के निर्देश दिए गए।
फिलहाल पुलिस और एटीएस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। रामसिंहपुर स्टेशन के पास दो और बम मिलने के बाद जांच एजेंसियां आरोपियों के नेटवर्क और विस्फोटक से जुड़े अन्य संभावित ठिकानों की पड़ताल कर रही हैं।
विज्ञापन
आरोपियों की निशानदेही पर मिले दो बम
अधिकारियों के अनुसार, पुलिस टीम गिरफ्तार महकदीप कौर और देविंदर सिंह को रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास लेकर पहुंची थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर उन स्थानों की जानकारी दी, जहां बम छिपाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों बम बरामद किए।
विज्ञापन
अधिकारियों ने बताया कि बरामद बमों में से एक लाइव मोड में था, जबकि दूसरा डिफ्यूज मोड में मिला। अधिकारी नितिन चौधरी ने कहा कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी है। सक्रिय बम मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच भी अहम हो गई है।
विज्ञापन
पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आने का आरोप
इससे पहले एटीएस की जांच में सामने आया था कि पाकिस्तान में बैठे एक कथित हैंडलर ने पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली तलाकशुदा महिला महकदीप कौर को अपने संपर्क में लिया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, महिला को पैसों का लालच देकर रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने की साजिश में शामिल किया गया।
आरोप है कि महकदीप ने अपने प्रेमी देविंदर सिंह को भी पैसों और शादी का वादा करके इस साजिश में शामिल किया। एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया था कि यह साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई थी। इसका मकसद एक यात्री ट्रेन को विस्फोट से निशाना बनाना था।
ट्रेन गुजरने के करीब 30 मिनट बाद हुआ था विस्फोट
एटीएस के अनुसार, विस्फोटक को इस तरह लगाया गया था कि एक यात्री ट्रेन इसकी चपेट में आ सकती थी। हालांकि, टाइमिंग में चूक के कारण ट्रेन के गुजरने के लगभग 30 मिनट बाद विस्फोट हुआ। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया और यात्री ट्रेन इसकी चपेट में नहीं आई।
पूर्व पति के जरिए कथित नेटवर्क से जुड़ी महिला
एटीएस की जांच में महकदीप के पूर्व पति करण का नाम भी सामने आया था। एजेंसी के मुताबिक, महकदीप ने करीब दो साल पहले करण से शादी की थी और 24 दिसंबर 2024 को दोनों का तलाक हो गया था। फरवरी 2025 में करण को हेरोइन तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
जेल में मुलाकात के दौरान करण ने कथित तौर पर महकदीप को पाकिस्तान में बैठे 'लवली' नाम के एक तस्कर का फोन नंबर दिया था। बताया गया कि इसके जरिए वह पैसों का इंतजाम कर सकती थी। इसके बाद महकदीप ने लवली से संपर्क किया। आरोप है कि लवली ने उसे अपने साथी 'शाह' से मिलवाया और शाह ने धीरे-धीरे उसे इस साजिश में शामिल कर लिया।
वीडियो कॉल के जरिए दिए गए थे निर्देश
एटीएस के मुताबिक, पाकिस्तानी हैंडलर ने वीडियो कॉल के जरिए महकदीप और देविंदर की पाकिस्तान में मौजूद अपने एक साथी से बात कराई थी। उसे दोनों के सामने अपना चाचा बताया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए दोनों को रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने का काम सौंपा गया और वीडियो कॉल के माध्यम से बम तैयार करने तथा उसे सेट करने के निर्देश दिए गए।
फिलहाल पुलिस और एटीएस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। रामसिंहपुर स्टेशन के पास दो और बम मिलने के बाद जांच एजेंसियां आरोपियों के नेटवर्क और विस्फोटक से जुड़े अन्य संभावित ठिकानों की पड़ताल कर रही हैं।