फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Dausa News ›   Suspicious death of mother of two: Marks found on neck; maternal family alleges strangulation

राजस्थान: दौसा में महिला की संदिग्ध मौत, गले पर मिले दबाने के निशान; पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

Wed, 02 Sep 2026 04:40 PM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 04:40 PM IST
सार

दौसा के किला सागर इलाके में 35 वर्षीय रुबीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गले पर दबाने जैसे निशान मिले हैं। पीहर पक्ष ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है।

विज्ञापन
Suspicious death of mother of two: Marks found on neck; maternal family alleges strangulation
अस्पताल में खड़े पीहर पक्ष के लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दौसा शहर के भीड़भाड़ वाले किला सागर इलाके में सोमवार देर शाम 35 वर्षीय महिला रुबीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला दो छोटे बच्चों की मां थी। मौत की सूचना मिलने पर पीहर पक्ष जयपुर से दौसा पहुंचा और ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार किला सागर निवासी आबिद की पत्नी रुबीना की सोमवार शाम घर पर तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक, मृतका के गले पर उंगलियों से दबाने जैसे निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला गला घोंटने का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की है।

विज्ञापन


पीहर पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
रुबीना की मौत की सूचना मिलते ही उसका पीहर पक्ष जयपुर के रामगंज से दौसा जिला अस्पताल पहुंचा। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से रुबीना को दहेज और घरेलू विवाद को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। पति आबिद और ससुराल पक्ष के अन्य लोग उसके साथ मारपीट करते थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि सोमवार को रुबीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई और घटना को अलग रूप देने की कोशिश की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई, 20-25 लोगों ने युवक को इतना पीटा कि चली गई जान

पति समेत तीन लोग हिरासत में
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने पति आबिद समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने का निर्णय लिया है।

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी। उसके गले पर निशान मिले हैं। पति समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रुबीना के दो छोटे बच्चे हैं। मां की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि महिला की मौत हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य कारण से हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed