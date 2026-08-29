दौसा निकाय चुनाव: टिकट को लेकर घमासान, भाजपा-कांग्रेस की सूची अटकी; कई वार्डों में दावेदार आमने-सामने

दौसा जिले की नगरपालिकाओं में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सूची जारी नहीं होने से प्रक्रिया की रफ्तार धीमी बनी हुई है। लवाण में पहली बार 20 वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है और अब तक तीन नामांकन दाखिल हुए हैं। बसवा में 108 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिए, लेकिन पहले दिन एक भी पर्चा जमा नहीं हुआ। वहीं दौसा नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस के कई वार्डों में टिकट को लेकर दावेदारों के बीच पेच फंसा हुआ है।

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