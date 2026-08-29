फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Dausa News ›   Municipal election stir in the district: 3 nominations filed in Lavan

दौसा निकाय चुनाव: टिकट को लेकर घमासान, भाजपा-कांग्रेस की सूची अटकी; कई वार्डों में दावेदार आमने-सामने

Sat, 29 Aug 2026 05:50 PM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 05:50 PM IST
सार

Rajasthan News: दौसा जिले की नगरपालिकाओं में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सूची जारी नहीं होने से नामांकन की रफ्तार धीमी है। दौसा नगर परिषद में दोनों प्रमुख दलों के कई वार्डों में टिकट को लेकर दावेदारों के बीच पेच फंसा हुआ है।

विज्ञापन
Municipal election stir in the district: 3 nominations filed in Lavan
दौसा में नामांकन दाखिल करते - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दौसा जिले की नगरपालिकाओं में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सूची जारी नहीं होने से प्रक्रिया की रफ्तार धीमी बनी हुई है। लवाण में पहली बार 20 वार्डों के लिए चुनाव हो रहा है और अब तक तीन नामांकन दाखिल हुए हैं। बसवा में 108 लोगों ने नामांकन फॉर्म लिए, लेकिन पहले दिन एक भी पर्चा जमा नहीं हुआ। वहीं दौसा नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस के कई वार्डों में टिकट को लेकर दावेदारों के बीच पेच फंसा हुआ है।

विज्ञापन


लवाण में पहली बार चुनाव, तीन नामांकन दाखिल
लवाण नगर पालिका में पहली बार 20 वार्डों पर चुनाव हो रहा है। यहां अब तक तीन नामांकन दाखिल हो चुके हैं। पहले दिन वार्ड 16 से ममता चंदेल ने एक निर्दलीय और एक भाजपा से नामांकन पत्र दाखिल किया। शनिवार को वार्ड 15 से भाजपा के रामवतार गुर्जर और वार्ड 9 से कांग्रेस के सूरज कुमार मीणा ने पर्चा भरा। यहां 100 से अधिक लोगों ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
विज्ञापन


बसवा में 108 ने लिए फॉर्म, पर्चा एक भी नहीं
बसवा में बुधवार को पहले दिन किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। रिटर्निंग अधिकारी रविकांत सिंह ने बताया कि पहले दिन 108 लोगों ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किए, लेकिन एक भी जमा नहीं हुआ। यहां एसडीएम कार्यालय के बाहर हेल्प डेस्क लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दौसा में टिकट को लेकर दोनों दलों में पेच
दौसा नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस से करीब 200-200 दावेदारों ने आवेदन किया है, लेकिन दोनों दलों ने अभी तक एक भी अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सूची 30 अगस्त को आने की संभावना है।

कांग्रेस के सात वार्डों में खींचतान
कांग्रेस में वार्ड 5, 13, 16, 25, 40, 45 और 48 में टिकट को लेकर खींचतान बनी हुई है। वार्ड 5 में हंसराज गुर्जर और राजेश सैनी के बीच मुकाबला है, जबकि वार्ड 40 में नासिर गुरुजी और आसिफ खान के नाम पर पेच फंसा हुआ है।


यह भी पढ़ें: सोनिया की किताब पर घमासान: राजस्थान भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, जानें गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा

भाजपा के कई वार्डों में दावेदार आमने-सामने
भाजपा में वार्ड 7, 15, 19, 20, 28, 30, 33, 36 और 48 में दो से तीन दावेदार हैं। वार्ड 7 में चार दावेदार टिकट की दौड़ में हैं। वहीं वार्ड 15 में पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल और अजय शर्मा आमने-सामने हैं। टिकट सूची जारी होने के बाद ही चुनावी तस्वीर साफ होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed