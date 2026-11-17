दौसा जिला अभिभाषक संघ दौसा की ओर से सोमवार को न्यायालय परिसर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिसर स्थित श्री हनुमानजी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ और अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारियों और पक्षकारों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे परिसर में भक्ति और दीपावली के उल्लास का माहौल रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने दीप प्रज्ज्वलित कर की। इसके साथ ही मंदिर परिसर में जय श्रीराम और जय हनुमान के जयकारे गूंज उठे। इसके बाद संगीतमय सुंदरकांड पाठ शुरू हुआ। अधिवक्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों ने एक साथ बैठकर पाठ किया। संगीतबद्ध चौपाइयों ने श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।

सुंदरकांड पाठ के समापन के बाद आरती की गई। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक सहित समस्त न्यायिक अधिकारी, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष कुंजबिहारी शर्मा, महासचिव रामेश्वर प्रसाद बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयंत जोशी, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुर्जर, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार महावर, संयुक्त सचिव अंकित शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष रविशंकर शर्मा, सांस्कृतिक सचिव गुड्डू सिंह और कार्यकारिणी सदस्य शामिल हुए।

इसके अलावा महेश कुमार शर्मा, हनीस अली, राजेंद्र प्रसाद जागिड़, पांचूराम मेहरा, अभिषेक बोहरा, उषा महावर, मालती शर्मा, गीतेश शर्मा, प्रीति खंडेलवाल, सुनीता मीना और अंजली कानखेड़िया सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

अन्नकूट प्रसादी में सभी ने लिया भाग

सुंदरकांड पाठ और आरती के बाद दीपावली स्नेह मिलन के तहत अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारियों और पक्षकारों ने भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया और एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।



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जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष कुंजबिहारी शर्मा ने बताया कि स्नेह मिलन समारोह का उद्देश्य आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में सभी लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। ऐसे आयोजनों से आपसी दूरियां कम होती हैं और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व विश्वास बढ़ता है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। इसी भावना के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

महासचिव रामेश्वर प्रसाद बैरवा ने कहा कि अभिभाषक संघ की ओर से हर वर्ष दीपावली पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पक्षकारों का आभार जताया। इस दौरान अधिवक्ता रविशंकर गगावत, पूर्व अध्यक्ष दिनेश जोशी और धर्मेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं में दिखा उत्साह

कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय और विश्वास बढ़ता है। रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या, मुकदमों की बहस और न्यायिक कार्यों के बीच ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन मानसिक शांति प्रदान करते हैं। सुंदरकांड पाठ से सभी को नई ऊर्जा मिली।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि हनुमानजी के दरबार में सभी ने एक साथ बैठकर न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और गरीब व जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। दीपावली स्नेह मिलन केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आपसी रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम है।

कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। सुंदरकांड पाठ के साथ भजन-कीर्तन भी हुए। आरती और प्रसादी वितरण के बाद अभिभाषक संघ की ओर से सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।