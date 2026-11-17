दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को लालसोट, नांगल राजावतान और दौसा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद नयावास गांव में मातम छा गया।

हादसा मंगलवार शाम आंतरी इलाके में हुआ। पिकअप में करीब 24 लोग सवार थे। सभी नयावास गांव से पपलाज माता मंदिर में सवामणी लेकर जा रहे थे। घर से खुशी-खुशी माता के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा।

नयावास गांव से पपलाज माता मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु

मिली जानकारी के अनुसार, लालसोट क्षेत्र के नयावास गांव से श्रद्धालु पिकअप में सवार होकर पपलाज माता मंदिर जा रहे थे। पिकअप में करीब 24 लोग सवार थे। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। सभी ने पपलाज माता के मंदिर में सवामणी का संकल्प लिया था। गांव से निकलते समय सभी में उत्साह था और महिलाएं भजन गा रही थीं।

बताया जा रहा है कि आंतरी इलाके में घाटी की ढलान पर पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। ढलान पर चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया। ओवरलोडिंग भी हादसे की वजह मानी जा रही है। पलटने के बाद पिकअप सड़क किनारे जा गिरी।

पिकअप पलटते ही मची चीख-पुकार

पिकअप के पलटते ही श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। लोगों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पिकअप में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोग वाहन के नीचे दब गए थे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला।



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हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को तत्काल लालसोट, नांगल राजावतान और दौसा के अस्पतालों में पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, कुछ घायलों के सिर, हाथ-पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

सूचना मिलने पर लालसोट और नांगल राजावतान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ओवरलोडिंग और तेज गति भी दुर्घटना की संभावित वजह हो सकती है।

हादसे की खबर मिलते ही नयावास गांव से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल रहा। घायलों के परिजन डॉक्टरों से अपने-अपने परिवार के सदस्यों की हालत के बारे में जानकारी लेते रहे।

फिर उठा ओवरलोडिंग का सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर पिकअप में ओवरलोडिंग और खुले वाहनों में श्रद्धालुओं को ले जाने के खतरे को उजागर कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में सवामणी, शादी और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर ले जाने के मामले सामने आते रहते हैं। प्रशासन की ओर से मना करने के बावजूद लोग इस तरह सफर करते हैं।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे वाहनों में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आंतरी घाटी जैसे खतरनाक मोड़ों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।

लालसोट थानाधिकारी के अनुसार, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस हादसे के कारणों के साथ पिकअप चालक के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।