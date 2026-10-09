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दौसा में भीषण सड़क हादसा: पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने भिड़ंत, कई महिलाएं घायल

Fri, 09 Oct 2026 11:48 AM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Fri, 09 Oct 2026 11:48 AM IST
सार

राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे-21 पर रायपुरा मोड़ के पास पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार कई महिलाएं घायल हो गईं। मानपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिकराय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया।

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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे-21 पर रायपुरा मोड़ के पास पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार कई महिलाएं घायल हो गईं। टक्कर के बाद महिलाओं में चीख-पुकार मच गई और मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना मिलने पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाहर निकलवाकर उपचार के लिए सिकराय अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचने के बाद घायल महिलाओं का इलाज शुरू कर दिया गया।

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रायपुरा मोड़ के पास हुआ हादसा, टक्कर के बाद मची चीख-पुकार

पुलिस के अनुसार, हादसा नेशनल हाईवे-21 पर रायपुरा मोड़ के समीप हुआ। यहां पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार महिलाओं में चीख-पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए। इसी बीच पुलिस को भी दुर्घटना की सूचना दी गई। मानपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए घायलों को बाहर निकलवाने की कार्रवाई की।

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कई महिलाएं घायल, सिकराय अस्पताल में उपचार जारी

हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार कई महिलाएं घायल हुई हैं। पुलिस ने सभी घायल महिलाओं को उपचार के लिए सिकराय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। फिलहाल घायलों की सही संख्या और उनकी हालत के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

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पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने की कार्रवाई भी शुरू की, ताकि हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो। हादसे के बाद दोनों वाहन सड़क पर ही मौजूद थे, जिससे यातायात बाधित होने लगा था।

वाहन हटाकर हाईवे पर यातायात कराया सुचारू

पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित होने लगा। इस पर पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से दूर हटवाया। वाहनों को हटाने के बाद हाईवे पर यातायात फिर से सुचारू कराया गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को भी सड़क से दूर किया, ताकि आने-जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मानपुर थाना पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे के बाद मानपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल सामने आई जानकारी के अनुसार, हादसे में घायल महिलाओं को सिकराय अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना के बाद कुछ समय तक मौके पर लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस की कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य हो गई और नेशनल हाईवे-21 पर वाहनों की आवाजाही फिर से सुचारू हो गई।

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