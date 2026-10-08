दौसा: पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सख्त, किसानों को डीएपी और खुले ट्यूबवेलों पर भी दिए निर्देश

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बुधवार को उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायती राज आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं, चुनावी कार्मिकों, निर्वाचन सामग्री और कानून-व्यवस्था के साथ रबी सीजन में डीएपी उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जिले में खराब और खुले पड़े ट्यूबवेलों की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी स्तर पर व्यवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही किसानों को डीएपी उर्वरक आसानी से उपलब्ध कराने और खुले ट्यूबवेलों को सुरक्षित तरीके से बंद कराने के निर्देश दिए।

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मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश

डॉ. सौम्या झा ने पंचायती राज आम चुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपखंड अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन से जुड़े सभी काम तय समय के अनुसार पूरे किए जाएं। मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं, चुनावी कार्मिकों की तैयारियों, निर्वाचन सामग्री और कानून-व्यवस्था सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव तैयारियों की लगातार समीक्षा करें और आपसी समन्वय के साथ काम करें। निर्वाचन व्यवस्था में सामने आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान करने के साथ जरूरी सूचनाओं और प्रगति की भी नियमित समीक्षा करने को कहा गया। जिला कलक्टर ने अधिकारियों से पंचायती राज आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए।

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किसानों को आसानी से मिले डीएपी

बैठक में रबी सीजन की फसल बुवाई के लिए किसानों को डीएपी उर्वरक की उपलब्धता और उसके वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने की व्यवस्था व्यवस्थित रखी जाए और वितरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न लगे। उन्होंने किसानों को टोकन के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था के तहत डीएपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें खाद लेने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मंडावर, लालसोट और बांदीकुई में वितरण व्यवस्था की समीक्षा

जिला कलक्टर ने मंडावर, लालसोट, बांदीकुई, दौसा और सिकराय क्षेत्रों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से हो रहे डीएपी वितरण की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित उपखंड अधिकारियों से क्षेत्रवार उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां जरूरत हो, वहां वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, ताकि रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को डीएपी के लिए परेशानी न हो।

खुले ट्यूबवेल तत्काल सुरक्षित तरीके से बंद कराने के निर्देश

बैठक में जिले में खराब और खुले पड़े ट्यूबवेलों की स्थिति भी जांची गई। जिला कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी खराब ट्यूबवेल खुला नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को ऐसे ट्यूबवेलों को सुरक्षित तरीके से बंद कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि खुले ट्यूबवेलों से किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट मनमोहन मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल, उपखंड अधिकारी संजू मीणा और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामराज मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।