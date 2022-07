Rajasthan: मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में भिड़े दो भाजपा नेता, किरोड़ी ने राठौड़ को सुनाई खरी-खोटी, देखें वीडियो

एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में आदिवासी नेताओं की एंट्री को लेकर भाजपा के दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर बहस हुई। सांसद मीणा आदिवासी जिलों के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं देने पर नाराज हो गए। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इसके जवाब में राठौड़ ने उनसे कहा कि आप लहजा सुधारकर बात करें। काफी देर हुई बहस के बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत करवाया।

