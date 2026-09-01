चित्तौड़गढ़: अंतरराज्यीय भैंस चोर गिरोह का भंडाफोड़, तीन राज्यों से चुराए 2 करोड़ के मवेशी, पुलिस ने खोली पोल

पुलिस ने तीन राज्यों में सक्रिय मवेशी चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने अलग-अलग इलाकों से करीब 120 भैंसों की चोरी की थी, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। विशेष पुलिस टीम ने मामले में गिरोह से जुड़े अहम सुराग जुटाते हुए उसकी गतिविधियों की जांच तेज कर दी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और तीन राज्यों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मवेशियों को निशाना बनाता था। आरोपी रात के समय सुनसान स्थानों पर पहुंचते और वहां से मवेशियों को चोरी कर वाहनों में लाद लेते थे। इसके बाद चोरी किए गए मवेशियों को दूसरे राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता था। संगठित तरीके से की जा रही इन वारदातों के चलते पशुपालकों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मवेशी चोरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने घटनास्थलों और आसपास के इलाकों से साक्ष्य जुटाने के साथ संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान आरोपियों के ठिकानों से चोरी की वारदातों से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं।पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, चोरी किए गए मवेशियों को किन स्थानों पर ले जाकर बेचा जाता था और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ गिरोह के पूरे नेटवर्क और मवेशी चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।