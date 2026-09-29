बूंदी: युवक की गोली मारकर हत्या, कार के अंदर मिला युवक का शव; वजह बनी पहेली, एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य

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मृतक के बड़े भाई शफी के अनुसार, मोहम्मद यकीन सोमवार दोपहर करीब 3 बजे कोटा स्थित अपनी वर्कशॉप से काम खत्म करने के बाद डाबी जाने के लिए निकला था। देर शाम तक वापस नहीं लौटने और संपर्क नहीं होने पर परिवार ने तलाश शुरू की। रात करीब 7:50 बजे थाने में सूचना दी गई। परिजनों ने दोस्तों और अस्पतालों में भी जानकारी ली, लेकिन रातभर यकीन का कोई पता नहीं चला।मंगलवार सुबह परिवार के एक परिचित ने फोन कर बताया कि डाबी क्षेत्र के शंभूपुरा रोड पर एक कार खड़ी है और उसके अंदर युवक का शव दिखाई दे रहा है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। तालेड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाया।पुलिस की प्रारंभिक जांच में यकीन के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं। कार के सामने वाले शीशे पर भी गोली का निशान मिला है। मौके से एक पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस को प्रारंभिक तौर पर दो बार फायरिंग की आशंका है। गोली किस दिशा से चली और घटना में पिस्टल का इस्तेमाल कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस यकीन के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच कर रही है। कोटा से डाबी तक के संभावित रास्तों और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एफएसएल टीम ने कार और आसपास से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं।तालेड़ा थाना अधिकारी मुकेश यादव ने बताया कि मृतक कोटा निवासी मोहम्मद यकीन था और भामाशाह मंडी में कार वर्कशॉप संचालित करता था। बड़े भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।