बूंदी में तेज रफ्तार कार का कहर: पहले दूसरे वाहन से भिड़ी, फिर सड़क किनारे खड़ी छह बाइकों को मारी टक्कर

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हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कार तेज गति से आती नजर आती है। सामने से आ रही कार से टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी बाइकों की तरफ चला जाता है। इसके बाद एक के बाद एक कई मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आती दिखाई देती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की गति काफी अधिक थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।पुलिस के अनुसार हादसे में 45 वर्षीय शरीफ उर्फ पप्पा पुत्र छीतर भाई, 42 वर्षीय हनीफ उर्फ मफू पुत्र रहीमा, जाहिद पुत्र मजीद और शमी पुत्र गणपत घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।ये भी पढ़ें-कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार चालक राहुल मेहरा पुत्र रतन लाल को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। कार में देवेंद्र पुत्र रामदेव तेली भी मौजूद था। पुलिस ने दोनों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस को पुराने नेशनल हाईवे-12 पर दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर कार के दूसरी कार और सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराने की जानकारी मिली। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन के चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस हादसे की परिस्थितियों और चालक की लापरवाही की जांच कर रही है। मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।