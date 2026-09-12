फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Bundi Road Accident Speeding Car Rams Parked Bikes After Highway Collision 4 Injured Drunk Driver Arrested

बूंदी में तेज रफ्तार कार का कहर: पहले दूसरे वाहन से भिड़ी, फिर सड़क किनारे खड़ी छह बाइकों को मारी टक्कर

Sat, 12 Sep 2026 03:15 PM IST
बूँदी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदी Published by: बूँदी ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 03:15 PM IST
सार

बूंदी में पुराने नेशनल हाईवे-12 पर तेज रफ्तार कार पहले सामने से आ रहे दूसरे वाहन से टकराई और फिर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी छह बाइकों में जा घुसी। हादसे में चार लोग घायल हुए। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है और मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि हुई है।
 

विज्ञापन
Bundi Road Accident Speeding Car Rams Parked Bikes After Highway Collision 4 Injured Drunk Driver Arrested
बूंदी में नेशनल हाईवे-12 पर भीषण सड़क हादसा हुआ - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बूंदी जिले में पुराने नेशनल हाईवे-12 पर एक तेज रफ्तार कार हादसे के बाद बेकाबू हो गई। पहले कार की सामने से आ रहे दूसरे वाहन से भिड़ंत हुई और इसके बाद चालक वाहन को संभाल नहीं सका। कार सड़क किनारे खड़ी छह बाइकों में जा घुसी। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जबकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। सड़क पर क्षतिग्रस्त कार और मोटरसाइकिलें बिखरी मिलीं। स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
विज्ञापन


कुछ सेकंड में बदल गया पूरा मंजर
हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कार तेज गति से आती नजर आती है। सामने से आ रही कार से टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी बाइकों की तरफ चला जाता है। इसके बाद एक के बाद एक कई मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आती दिखाई देती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की गति काफी अधिक थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
विज्ञापन


चार लोगों के घायल होने की जानकारी
पुलिस के अनुसार हादसे में 45 वर्षीय शरीफ उर्फ पप्पा पुत्र छीतर भाई, 42 वर्षीय हनीफ उर्फ मफू पुत्र रहीमा, जाहिद पुत्र मजीद और शमी पुत्र गणपत घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  काउंटिंग से पहले भाजपा की बाड़ेबंदी: जयपुर के पार्षद प्रत्याशियों को बसों से भेजा, 22 सितंबर रहने के निर्देश


चालक हिरासत में, मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि
कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार चालक राहुल मेहरा पुत्र रतन लाल को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। कार में देवेंद्र पुत्र रामदेव तेली भी मौजूद था। पुलिस ने दोनों के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है।

सीसीटीवी फुटेज से जांच में मिले अहम सुराग
पुलिस को पुराने नेशनल हाईवे-12 पर दुर्घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर कार के दूसरी कार और सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराने की जानकारी मिली। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन के चालक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस हादसे की परिस्थितियों और चालक की लापरवाही की जांच कर रही है। मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed