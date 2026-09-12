चित्तौड़गढ़: सत्ता की चाबी के लिए जोड़तोड़ शुरू, रिजॉर्ट में भाजपा के 40 प्रत्याशी; कांग्रेस ने भी खेला दांव

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भाजपा की बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस भी सक्रिय

भाजपा की इस रणनीति के बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने भी देर रात एक दर्जन से अधिक पार्षद प्रत्याशियों को रावतभाटा से कोटा की ओर भेजा है। हालांकि, दोनों दलों की ओर से बाड़ेबंदी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। विज्ञापन



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बोर्ड बनाने के लिए बहुमत जुटाने की कवायद

दरअसल, रावतभाटा नगर पालिका के 40 वार्डों में चुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बोर्ड बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने की कोशिश में हैं। चुनाव परिणाम आने से पहले ही पार्षद प्रत्याशियों को अपने पाले में सुरक्षित रखने की कवायद ने स्थानीय सियासत को और गरमा दिया है। अब सभी की निगाहें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। परिणाम सामने आने के बाद ही साफ होगा कि रावतभाटा नगर पालिका की सत्ता की चाबी किस दल के हाथ लगेगी। भाजपा की इस रणनीति के बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने भी देर रात एक दर्जन से अधिक पार्षद प्रत्याशियों को रावतभाटा से कोटा की ओर भेजा है। हालांकि, दोनों दलों की ओर से बाड़ेबंदी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।ये भी पढ़ें-दरअसल, रावतभाटा नगर पालिका के 40 वार्डों में चुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बोर्ड बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने की कोशिश में हैं। चुनाव परिणाम आने से पहले ही पार्षद प्रत्याशियों को अपने पाले में सुरक्षित रखने की कवायद ने स्थानीय सियासत को और गरमा दिया है। अब सभी की निगाहें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। परिणाम सामने आने के बाद ही साफ होगा कि रावतभाटा नगर पालिका की सत्ता की चाबी किस दल के हाथ लगेगी।

चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नगर पालिका चुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत जुटाने की रणनीति में जुट गई हैं। इसी बीच भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रत्याशी चुनावी तनाव से दूर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने अपने 39 पार्षद प्रत्याशियों और एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी को 9 सितंबर को बस के जरिए रावतभाटा से बाहर भेजा था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, सभी प्रत्याशियों को चित्तौड़गढ़ रोड स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है।