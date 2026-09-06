बीकानेर: भजनलाल शर्मा करेंगे 5 किमी रोड शो, निकाय चुनाव से पहले संगठन के साथ करेंगे मंथन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। पुष्करणा स्टेडियम के पास गोकुल चौक से उनका रोड शो शुरू होगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जूनागढ़ के आगे जाकर समाप्त होगा। करीब एक घंटे तक चलने वाले इस रोड शो में मुख्यमंत्री लगभग पांच किलोमीटर का सफर तय करेंगे।रोड शो के बाद मुख्यमंत्री शाम को लालगढ़ पैलेस पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों और संगठन के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। करीब एक घंटे तक चलने वाली इस बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:40 बजे रवाना होकर 5 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और विशेष विमान से जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा संगठन और प्रशासन दोनों पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। रोड शो के प्रस्तावित मार्ग पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिन सड़कों से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, वहां मरम्मत और साफ-सफाई का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है।निकाय चुनाव से ठीक पहले हो रहा यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा इसे चुनावी माहौल बनाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का अवसर मान रही है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसे चुनावी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का रोड शो और संगठनात्मक बैठक बीकानेर में भाजपा की चुनावी तैयारियों को कितना मजबूत करती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।