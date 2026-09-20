बीकानेर में एसआई भर्ती परीक्षा में कड़ा पहरा: मेटल बटन वाले शर्ट तक उतरवाए, 300 मीटर दायरे में साइबर कैफे बंद

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बीकानेर के 47 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 13 हजार 584 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा दो पारियों में हुई। पहली पारी में सामान्य हिंदी तथा दूसरी पारी में सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले तक ही अभ्यर्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया गया।परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की थीं। आठ उड़नदस्तों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो-दो वीडियोग्राफर तैनात किए गए। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा प्रक्रिया संचालित हुई और हर केंद्र पर पुलिस बल तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। नकल और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर दायरे में स्थित साइबर कैफे, ई-मित्र और फोटो कॉपी की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा गया।ये भी पढ़ें-सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना होगा। कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र के आसपास साइबर कैफे, ई-मित्र और फोटो कॉपी की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा गया। प्रशासन ने परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रदेश की चर्चित भर्ती परीक्षाओं में शामिल इस पुनः परीक्षा को लेकर आयोग और जिला प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता था। यही वजह रही कि अभ्यर्थियों की तलाशी से लेकर केंद्रों की निगरानी तक हर स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता देखने को मिली।