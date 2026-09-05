बीकानेर: कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, भाजपा बोर्ड पर निशाना; सड़क, सफाई और सीवरेज सुधारने का वादा

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संकल्प पत्र में कांग्रेस ने पिछले नगर निगम बोर्ड पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शहरवासियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही। कांग्रेस का दावा है कि शहर की सड़कें, नालियां, सीवरेज व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था बदहाल स्थिति में हैं। जगह-जगह फैली गंदगी और कचरे के ढेरों के कारण मच्छरजनित और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में स्टेट ग्रांट पट्टों और कच्ची बस्तियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से शामिल किया है। पार्टी का कहना है कि हाल ही में जारी सरकारी निर्देशों के तहत स्टेट ग्रांट पट्टों के हस्तांतरण पर डीएलसी दर के आधार पर 10 प्रतिशत लीज राशि जमा कराने की शर्त आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए आश्वासन दिया कि यदि नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो वैधानिक प्रक्रिया के तहत ऐसे निर्देशों को हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।डॉ. बी.डी. कल्ला और मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस शहर के समग्र विकास, बेहतर नागरिक सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। संकल्प पत्र के जरिए कांग्रेस ने जहां शहर की बुनियादी समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया है, वहीं भाजपा के पिछले बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाकर नगर निगम चुनाव का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है।