बीकानेर: कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, भाजपा बोर्ड पर निशाना; सड़क, सफाई और सीवरेज सुधारने का वादा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: बीकानेर ब्यूरो Updated Sun, 06 Sep 2026 10:10 PM IST
सार
बीकानेर नगर निगम चुनाव-2026 के लिए कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी ने सफाई, सड़क, सीवरेज और प्रकाश व्यवस्था सुधारने के साथ स्टेट ग्रांट पट्टों और कच्ची बस्तियों के मुद्दे को प्रमुखता दी है। कांग्रेस ने पिछले भाजपा बोर्ड पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया।
विज्ञापन
विस्तार
विज्ञापन
कांग्रेस का BJP बोर्ड पर हमला
संकल्प पत्र में कांग्रेस ने पिछले नगर निगम बोर्ड पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शहरवासियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही। कांग्रेस का दावा है कि शहर की सड़कें, नालियां, सीवरेज व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था बदहाल स्थिति में हैं। जगह-जगह फैली गंदगी और कचरे के ढेरों के कारण मच्छरजनित और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
विज्ञापन
स्टेट ग्रांट पट्टों की शर्त को बताया अन्यायपूर्ण
कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में स्टेट ग्रांट पट्टों और कच्ची बस्तियों के मुद्दे को भी प्रमुखता से शामिल किया है। पार्टी का कहना है कि हाल ही में जारी सरकारी निर्देशों के तहत स्टेट ग्रांट पट्टों के हस्तांतरण पर डीएलसी दर के आधार पर 10 प्रतिशत लीज राशि जमा कराने की शर्त आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए आश्वासन दिया कि यदि नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो वैधानिक प्रक्रिया के तहत ऐसे निर्देशों को हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
विज्ञापन
‘समग्र विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं होंगी प्राथमिकता’
डॉ. बी.डी. कल्ला और मदन गोपाल मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस शहर के समग्र विकास, बेहतर नागरिक सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। संकल्प पत्र के जरिए कांग्रेस ने जहां शहर की बुनियादी समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया है, वहीं भाजपा के पिछले बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाकर नगर निगम चुनाव का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है।