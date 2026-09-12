बीकानेर: मतदान के बाद अब मतगणना का इंतजार; ईवीएम में बंद जीत-हार की कहानी; व्यवस्था चाक चौबंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: बीकानेर ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 08:11 PM IST
सार
बीकानेर नगर निगम और जिले की छह नगर पालिकाओं में मतदान के बाद सभी ईवीएम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखी गई हैं। कुल 1009 प्रत्याशियों की किस्मत 14 सितंबर को मतगणना के साथ खुलेगी। नगर निगम में 68.91 और छह नगर पालिकाओं में कुल 75.73 प्रतिशत मतदान हुआ है।
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1009 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद
नगर निगम के 373 तथा जिले की छह नगर पालिकाओं के 636 प्रत्याशियों सहित कुल 1009 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य फिलहाल ईवीएम में कैद है। जनादेश का फैसला अब मतगणना के दिन सामने आएगा। इसी दिन तय होगा कि जीत का ताज किसके सिर सजेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी कर रहे निगरानी
इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं और स्ट्रॉन्ग रूम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन की नजर मतगणना तक ईवीएम की सुरक्षा और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर है।
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नगर निगम में 68.91 प्रतिशत मतदान
नगर निगम चुनाव में कुल 4 लाख 77 हजार 789 मतदाताओं में से 3 लाख 29 हजार 238 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 68.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसे लोकतंत्र के प्रति मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है।
देशनोक और लूणकरणसर में सबसे ज्यादा मतदान
बीकानेर जिले की छह नगर पालिकाओं में कुल 1 लाख 64 हजार 986 मतदाता थे, जिनमें से 1 लाख 24 हजार 938 मतदाताओं ने मतदान किया। छह नगर पालिकाओं में कुल मतदान प्रतिशत 75.73 रहा। इनमें लूणकरणसर में सबसे अधिक 81.70 प्रतिशत और देशनोक में 81.53 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। वहीं नापासर में 68.90 प्रतिशत मतदान हुआ, जो छह निकायों में सबसे कम रहा।
छह नगर पालिकाओं का मतदान प्रतिशत: