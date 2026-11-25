बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव में बड़ा उलटफेर: भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस; अब इनके बीच सीधा मुकाबला
बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी धापू कंवर और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष के नामांकन वापस लेने से सियासी समीकरण बदल गए हैं। अब कांग्रेस की निकिता डूडी और निर्दलीय सरिता चौहान के बीच सीधा मुकाबला होगा।
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जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बीकानेर की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी धापू कंवर और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही जिला प्रमुख चुनाव के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। भाजपा ने धापू कंवर को पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि संतोष ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था।
दोनों के नामांकन वापस लेने के बाद अब कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी निकिता डूडी और निर्दलीय प्रत्याशी सरिता चौहान के बीच सीधा मुकाबला होगा। नामांकन वापसी के बाद भाजपा की आगामी रणनीति को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला क्यों लिया और मतदान में पार्टी का क्या रुख रहेगा?
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भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कांग्रेस को हराएंगे। अब इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा के निर्वाचित सदस्य किसके पक्ष में मतदान करेंगे। सभी की निगाहें जिला प्रमुख के चुनाव पर टिकी हैं। देखना होगा कि भाजपा की रणनीति क्या रहती है और निकिता डूडी तथा सरिता चौहान में से किसके सिर जिला प्रमुख का ताज सजता है।