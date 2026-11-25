जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बीकानेर की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी धापू कंवर और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके साथ ही जिला प्रमुख चुनाव के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। भाजपा ने धापू कंवर को पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि संतोष ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था।

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