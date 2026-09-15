बीकानेर: सिंचाई पानी को लेकर किसानों का महाआंदोलन, 21 सितंबर को घड़साना में शक्ति प्रदर्शन का एलान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 15 Sep 2026 05:13 PM IST
सार
बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में सिंचाई पानी के 58 प्रतिशत हिस्से की मांग को लेकर किसान 21 सितंबर को घड़साना में महाआंदोलन करेंगे। किसानों ने सरकार और सिंचाई विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
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विस्तार
जिले में खाजूवाला क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई पानी के बंटवारे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठनों ने 58 प्रतिशत सिंचाई पानी की मांग को लेकर आर-पार की लड़ाई का एलान किया है। इस मांग को लेकर 21 सितंबर को घड़साना में महाआंदोलन और शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि वे इस लड़ाई को निर्णायक दौर तक ले जाने के लिए तैयार हैं।
सिंचाई पानी की कमी से आर्थिक नुकसान
क्षेत्र में लंबे समय से सिंचाई पानी के उचित बंटवारे की मांग चल रही है। किसान संगठनों ने इस बार 58 प्रतिशत पानी देने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण पूरे क्षेत्र की कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। फसलें सूखने और पैदावार घटने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी स्थिति से निपटने और सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किसानों ने यह रणनीति तैयार की है।
गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क
21 सितंबर को घड़साना में होने वाले महाआंदोलन के लिए किसान नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क साध रहे हैं और उन्हें घड़साना पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। आंदोलन को धार देने के लिए खाजूवाला की बैठक के दौरान नेताओं ने चार में से दो समूहों से अपील की कि वे पानी की मांग को लेकर संघर्ष को और तेज करें।
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सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को हटाने की मांग
किसान नेताओं ने सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है। कामरेड श्योपत राम ने कहा कि किसान अपने अधिकारों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को हटाकर ही दम लेंगे और अपने हक का पानी हासिल करेंगे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे इस आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाएंगे।
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सिंचाई पानी की कमी से आर्थिक नुकसान
क्षेत्र में लंबे समय से सिंचाई पानी के उचित बंटवारे की मांग चल रही है। किसान संगठनों ने इस बार 58 प्रतिशत पानी देने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण पूरे क्षेत्र की कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। फसलें सूखने और पैदावार घटने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी स्थिति से निपटने और सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किसानों ने यह रणनीति तैयार की है।
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गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क
21 सितंबर को घड़साना में होने वाले महाआंदोलन के लिए किसान नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क साध रहे हैं और उन्हें घड़साना पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। आंदोलन को धार देने के लिए खाजूवाला की बैठक के दौरान नेताओं ने चार में से दो समूहों से अपील की कि वे पानी की मांग को लेकर संघर्ष को और तेज करें।
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सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को हटाने की मांग
किसान नेताओं ने सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है। कामरेड श्योपत राम ने कहा कि किसान अपने अधिकारों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को हटाकर ही दम लेंगे और अपने हक का पानी हासिल करेंगे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे इस आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाएंगे।