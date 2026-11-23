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पारोली थाना प्रभारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि फलासेड़ निवासी 20 वर्षीय कान्हा उर्फ कन्हैयालाल गुर्जर पुत्र उदयलाल गुर्जर अपने साथी 22 वर्षीय रामपाल गुर्जर पुत्र भागचंद गुर्जर के साथ बाइक से जा रहा था। कोटड़ी मार्ग पर दांतड़ा और कोठाज के बीच अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कन्हैयालाल का सिर बुरी तरह कुचल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल रामपाल को लोगों ने कोटड़ी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया, जहां देर रात करीब दो बजे उसने भी दम तोड़ दिया।सोमवार सुबह पुलिस ने महात्मा गांधी अस्पताल और कोटड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने अज्ञात वाहन व चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मृतकों में शामिल रामपाल मार्बल की खान में काम करता था और उसके दो बेटे हैं। वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। वहीं कन्हैयालाल खेती का काम करता था और उसका एक छोटा भाई है। उसकी शादी कोठाज में हुई थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी।