भीलवाड़ा: टमाटर की खेती ने बदली किस्मत, 30 लाख की कमाई के बाद सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का टमाटर

जिले के मंडपिया स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में एक किसान ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद लगभग 250 ग्राम वजन का चांदी का टमाटर भेंट किया है। किसान को 20 बीघा जमीन में बोई गई टमाटर की फसल से करीब 30 लाख रुपये की बंपर कमाई हुई है। फसल की बिक्री से बेहतर दाम मिलने और मन्नत पूरी होने के पर किसान ने परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर भगवान सांवलिया सेठ को यह भेंट अर्पित की।

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