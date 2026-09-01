भरतपुर: एक ही नेता को भाजपा और कांग्रेस ने बनाया अपना उम्मीदवार, अब BJP का दामन थामकर मैदान में उतरे

भरतपुर नगर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड 19 में अनूठा मामला सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने एक ही नेता मनोज सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया। दो परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों से एक साथ उम्मीदवारी की घोषणा होने की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गई है।

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दरअसल मनोज सिंह भरतपुर के वार्ड 19 के पुराने कांग्रेसी नेता हैं और वे लंबे समय से कांग्रेस में संगठनात्मक पदों पर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में दो बार कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी जीता है। इस बार के चुनाव में मनोज सिंह ने शुरुआत में कांग्रेस से उम्मीदवार बनने के लिए अपना आवेदन जमा किया था। हालांकि बाद में उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया और भाजपा से भी पार्षद पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया।अब मनोज सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि भाजपा ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है, इसलिए वे अब भाजपा से ही पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने तुरंत सख्त रुख अख्तियार करते हुए मनोज सिंह को पार्टी के साथ विश्वासघात और घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया।