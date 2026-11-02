भीलवाड़ा: खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2,520 किलो केरी का अचार सीज; कई दुकानों से लिए नमूने

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान जोधड़ास चौराहा स्थित केक एंड फैक्टरी से चॉकलेट ट्रफल केक का नमूना लिया और संचालक को सुधार नोटिस थमाया। इसके अलावा चित्तौड़ रोड पर स्थित श्री सांवरिया तेल घानी से सरसों का तेल, मिर्च पाउडर तथा धनिया पाउडर का नमूना लिया गया। टीम ने वार्ड नंबर नौ में स्थित बांकिया रानी मिष्ठान भंडार से रसगुल्ले, वार्ड नंबर 18 में स्थित लक्ष्मी किराना स्टोर से घी और बापू बाजार स्थित महालक्ष्मी मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी का नमूना संग्रहित किया।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली से पूर्व खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को परिसरों में साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पूर्ण पालन करने और आवश्यक सुधार करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से लिए गए सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भेजे गए हैं। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज कुमार मीणा, कुलदीप चौधरी और संजय वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।