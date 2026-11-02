कोटा: जेईई की ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था छात्र, हॉस्टल के कमरे में मिला शव; पुलिस ने कमरा किया सीज

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छात्र बीते एक वर्ष से कोटा के इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित संस्थान से ऑनलाइन कोचिंग के जरिये पढ़ाई कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही जवाहर नगर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और हॉस्टल के कमरे को सीज कर दिया।जवाहर नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि पुलिस को दोपहर लगभग 1:30 बजे हॉस्टल में नाबालिग छात्र की आत्महत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों को तुरंत सूचित कर दिया है। परिजनों की गैरमौजूदगी के कारण अभी हॉस्टल के कमरे की जांच-पड़ताल नहीं की गई है। कमरे को पूरी तरह सीज कर दिया है।इसे उत्तर प्रदेश से परिजनों की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। थानाधिकारी के अनुसार परिजनों के कोटा पहुंचने के पश्चात उनकी शिकायत के आधार पर पोस्टमार्टम तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।थानाधिकारी के अनुसार हॉस्टल के सभी कमरों के पंखों में आत्महत्या रोकने के लिए एंटी सुसाइड रॉड (हैंगिंग डिवाइस) लगाई गई थी। पंखे में यह सुरक्षा उपकरण लगा होने के कारण छात्र ने आत्महत्या का कदम उठाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक जिम की रॉड मंगवाई थी।इसके बाद, उसने हॉस्टल के बाथरूम में इसी रॉड के सहारे अपनी जीवनलीला खत्म कर ली। सोमवार को दोपहर तक जब छात्र अपने कमरे से बाहर नहीं आया, तो आसपास रहने वाले साथी छात्रों ने उसे फोन किया और दरवाजा भी खटखटाया। छात्र की तरफ से कोई उत्तर न मिलने पर संदेह हुआ और पुलिस व हॉस्टल प्रशासन को सूचित किया गया।इस घटनाक्रम में हॉस्टल संचालक की भी गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। सुबह नाश्ते के दौरान हॉस्टल प्रबंधन की ओर से छात्र की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। छात्र के नाश्ता करने न आने के बावजूद हॉस्टल संचालक ने इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई रिपोर्ट ली।यदि हॉस्टल प्रबंधन समय पर सचेत होता तो घटना की जानकारी पहले मिल सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर दृष्टिकोण से बारीकी से जांच कर रही है और परिजनों की मौजूदगी में आगे के साक्ष्य जुटाए जाएंगे।