भरतपुर संभाग के डीग जिले में बीजेपी ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। जिला परिषद चुनाव में महज 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में किया। बीजेपी प्रत्याशी रेणु भगत सिंह लोहागढ़ जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं।

उन्हें कुल 22 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में महज 7 मत पड़े। चुनाव परिणाम सामने आते ही बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल बन गया। दरअसल, डीग जिला परिषद चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की थी। इसके अलावा बीएसपी का एक और चार निर्दलीय प्रत्याशी भी जिला परिषद सदस्य बने थे। सीटों के गणित के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है।

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राजनीतिक गणित में बदलाव

जिला प्रमुख के चुनाव में पूरा राजनीतिक गणित बदल गया। बीजेपी ने रणनीति और सियासी जोड़-तोड़ के जरिये जरूरी समर्थन जुटाया। उन्होंने 22 मत हासिल कर लिए। वहीं, 14 जिला परिषद सीटें जीतने वाली कांग्रेस को महज 7 मतों से संतोष करना पड़ा।

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बीजेपी का बोर्ड और नए सवाल

बीजेपी ने जिला प्रमुख का पद अपने नाम किया। उन्होंने जिला परिषद में अपना बोर्ड बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली। इस चुनाव परिणाम ने डीग की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत मान रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।