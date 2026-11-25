भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रानू वाला ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा की पूजा को 3 मतों के अंतर से हराया। बुधवार को जिला परिषद सभागार में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि रानू वाला को कुल 17 मत प्राप्त हुए। वहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूजा को 14 मत मिले। कुल 31 जिला परिषद सदस्यों ने इस चुनाव में मतदान किया। निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी कराई गई।

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सांसद भजनलाल जाटव के आरोप

कांग्रेस की जीत के बाद धौलपुर-करौली सांसद भजनलाल जाटव ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य पार्टी नेताओं का आभार जताया। भजनलाल जाटव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के बावजूद धनबल के आधार पर उनके चार वोटों की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तमाम दबाव और चुनौतियों के बावजूद यह चुनाव जीता है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के जिला परिषद सदस्यों को लगातार होटल बदलने पड़े और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष की खदानों पर छापा और जुर्माना लगाए जाने का भी आरोप लगाया।

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जीत पर रानू वाला का आभार

पत्रकारों ने सांसद भजनलाल जाटव से क्रॉस वोटिंग के बारे में पूछा, क्योंकि कांग्रेस के 18 सदस्य थे लेकिन रानू वाला को 17 वोट ही मिले। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी यह जानकारी नहीं है कि क्रॉस वोट किसका हुआ है। उन्होंने भाजपा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें इसे अर्ध-अंतिम मुकाबला बताया गया था। सांसद ने कहा कि यह जीत 2028 के विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम का संकेत है। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख रानू वाला ने जीत के बाद कांग्रेस पार्टी और सभी जिला परिषद सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के विश्वास और सदस्यों के समर्थन से उन्हें यह विजय मिली है।