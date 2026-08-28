अजय खेमरा हत्याकांड: भारी जाब्ते के बीच घटनास्थल पहुंचा कपिल, पुलिस ने कराया मौका नक्शा

अजय खेमरा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने शुक्रवार को अहम कार्रवाई की। हत्या के आरोपी कपिल फौजदार को कड़ी सुरक्षा के बीच मडरपुर रोड स्थित घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां पुलिस ने वारदात से जुड़े घटनाक्रम को समझने और जांच आगे बढ़ाने के लिए मौका नक्शा कराया। आरोपी के घटनास्थल पर पहुंचने के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा।



पैसे के लेनदेन को लेकर हुई थी अजय खेमरा की हत्या

दरअसल, 13 अगस्त की शाम अजय खेमरा की पैसे के लेनदेन को लेकर मडरपुर रोड स्थित उनके निवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी कपिल फौजदार फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 अगस्त को आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, आरोपी को भरतपुर लाते समय उसने पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी कपिल फौजदार के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।आरोपी को हार्ट संबंधी परेशानी होने के चलते पुलिस कस्टडी में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद डिस्चार्ज होने पर पुलिस उसे जयपुर से भरतपुर लेकर पहुंची। भरतपुर पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी का जिला आरबीएम अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसे मडरपुर रोड स्थित घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां मौका नक्शा कराया गया।मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल मीणा ने बताया कि अजय खेमरा हत्याकांड में आरोपी कपिल फौजदार को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर मौका नक्शा कराया गया है। उन्होंने बताया कि अजय खेमरा की हत्या किस वजह से की गई थी और वारदात में आरोपी के साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस हत्या से जुड़े सभी पहलुओं और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।